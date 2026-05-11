易威生醫4月營收年增逾兩倍 首季轉虧為盈

易威4月營收年增240%。圖為易威董事長林翰飛。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕易威生醫（1799）今日公告4月合併營收為8854萬元，雖因週期性影響，4月營收較3月微幅下降，但較去年同期大幅成長240.4%；累計今年1至4月合併營收達3.25億元，較去年同期成長83.18%，顯示公司主要業務動能持續穩健成長，反映公司美國及中國市場業務持續推進，整體營運規模已較去年同期顯著成長。

易威生醫同步公告首季財報，第一季營業毛利為1.23億元，毛利率約52%，營業利益1821萬元，較去年同期營業損失535萬元明顯改善，轉虧為盈。第一季淨利為2195萬元，每股稅後盈餘為0.16元。

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易威第一季營收創同期新高並實現獲利，主要受惠於既有產品銷售動能延續、美國市場業務貢獻提升，以及中國市場產品覆蓋率與銷售規模逐步擴大。易威近年持續聚焦高技術門檻學名藥、505（b）（2）改良型新藥及特殊劑型產品，並透過美國製造與法規平台、中國市場銷售網絡，以及台灣策略合作資源，逐步建立跨區域營運基礎。

展望後市，易威將持續推動美國市場產品開發與上市布局，並穩定擴大中國市場既有產品的終端覆蓋與銷售動能。同時，公司也將持續評估策略合作、新品項開發及市場拓展機會，深化產業布局，並創造股東價值。

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