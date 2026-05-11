台電前副總回鍋接任總經理 郭天合指出關鍵任務

台電今日舉行卸新任總經理交接典禮，現場在經濟部次長賴建信（中）監交下，台電總經理王耀庭（左）交接職務予前副總經理郭天合（右）接任新任總經理。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電前副總經理郭天合今（11日）接任台電總經理職位，他指出上任後三大目標，包括持續發展多元能源、加速推動全國電網強韌建設，並落實數位轉型，以及致力提供穩定電力

台電今在台電大樓舉行卸新任總經理交接典禮，原總經理王耀庭卸任，由前副總經理郭天合接任台電總經理職位，現場由經濟部常務次長賴建信監交，在台電董事及主管同仁觀禮下完成交接。

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新任總經理郭天合表示，自己從發電基層出身，對電力事業有深厚情感，重回台電除了溫馨，更多是對未來的使命感，在王耀庭所打下的堅實基礎上，上任後會與台電3萬名同仁一起承擔打拚，在淨零碳排、AI發展及能源情勢等國際變局下，持續發展多元能源、加速推動全國電網強韌建設並落實數位轉型，及致力提供穩定電力，支撐我國民生產業發展與城市競爭力。

郭天合指出，關鍵工作中首要任務是穩定供電，也是核心中的核心，台電將推進自有電力開發，未來10年內預計13部複循環機組陸續上線，再者是電網韌性朝向分散、強固與防衛，包括電廠直供園區、增加變電跟配送節點以強化區域供電。數位轉型方面，台電將透過即時監測、預測維護及AI輔助，提升運轉效率與供電品質。

台電說明，新任總經理郭天合自1988年進入台電，於興達發電廠擔任機械工程師，期間歷練大林、大潭等電廠，2020年底擔任發電處處長，掌管台電21座水火力發電廠，2021年8月1日升任副總經理兼水火力發電事業部執行長職位，2025年7月16日退休，並在今日回歸台電接任總經理。

台電表示，今日卸任的總經理王耀庭，投入台電近40年，1987年進入台電，從基層做起，2015年擔任配電處處長，管理提供全國民生用電的電力網絡，2022年3月8日由原副總經理兼配售電事業部執行長職位接任台電總經理，於任內積極落實能源轉型，推動大潭、興達等燃氣機組新建工程，亦致力強化供電穩定，完成屏鵝公路電桿地下化並積極推動強化電網韌性建設，在丹娜絲、山陀兒等風災期間亦親自指揮坐鎮，跨區調度支援，加速復電效率。

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