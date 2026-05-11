非因台電風波 中油：2025年即決定暫緩調整logo更新

針對中油企業識別更新案，中油今說明。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對中油企業識別更新案，中油今說明，中油在2024年3月公告招標並經公開評選，同年4月委由設計公司評估企業識別的調整，設計結果在2024年底出爐，在2025年初中油經整體評估後，考量火炬等企業識別標誌的調整，尚須經內外部充份溝通及利害關係人的認同，故決定暫緩實施。中油董事長方振仁今也強調，與台電近期logo更新風波無關。

中油今發布3點聲明，首先是為因應2050年淨零碳排，中油公司近年來持續推動公司轉型並在2023年訂定新願景「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」，做為公司努力的方向。為因應外在經營環境的變化及企業新形象，公司在2024年3月上網公告招標並經公開評選後，同年4月底委由專業設計公司來進行評估中油火炬標誌等企業識別的優化調整。

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中油續說，該設計結果於2024年底出爐，後於2025年初經整體評估，考量中油經營領域涵蓋國內產銷儲以及國際探勘與投資合作等業務，火炬等企業識別標誌之調整，尚須經內外部充份溝通及利害關係人的認同，故決定暫緩實施。

最後，中油強調，中油公司作為國營事業，其企業識別不僅是視覺設計，更代表國家能源供應體系與長期累積的社會信賴。相關評估作業係考量整體企業形象，形式或個別設計風格並非考量因素。

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