蘋果轉單免驚！英特爾也排隊搶台積電產能

半導體業界認為，台積電先進製程產能供不應求，主要客戶勢必積極尋找第二、第三供應商，蘋果傳出與英特爾牽手合作，這主要也跟美國政府積極促成有關。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外媒報導英特爾（Intel）傳出有望拿下蘋果（Apple）晶片代工訂單，帶動英特爾股價大漲，台積電（2330）今股價下挫；不過，半導體供應鏈透露，英特爾目前名列台積電前10大客戶之一，連核心的PC中央處理器也委由台積電代工生產，換言之，CPU獲利還要靠台積電，甚至還要跟AI大咖客戶排隊要先進製程產能，供應鏈包括檢測分析、設備廠商不約而同透露英特爾「來台灣下單量越來越多」。

美國媒體近期頻報導，台積電大客戶蘋果與英特爾展開接觸，甚至雙方達成初步協議，蘋果將委由英特爾代工生產部分晶片，這將提振英特爾的晶圓代工業務，美國政府投資英特爾，這也符合川普強化美國本土晶片製造生產的戰略目標。

請繼續往下閱讀...

不過，半導體業界認為，台積電先進製程產能供不應求，主要客戶勢必積極尋找第二、第三供應商，蘋果傳出與英特爾牽手合作，這主要也跟美國政府積極促成有關，英特爾目前名列台積電前10大客戶之一，連核心的PC中央處理器也委由台積電代工生產，換言之，CPU獲利還要靠台積電，甚至還要跟AI大咖客戶排隊要先進製程產能。

供應鏈包括檢測分析、設備廠商近期不約而同透露「Intel來台灣下單量越來越多」。這意味著英特爾在美國政府力挺下，營運從谷底爬升，繼爭取特斯拉（Tesla）下一代產品合作之後，也企圖接單蘋果、輝達等美系大咖客戶，積極改造晶圓代工業務，但業界認為，新產品越趨複雜化，從設計到進入量產至少一年半時間，這對英特爾是挑戰，但今年擴大資本出年增五成以上，欲建置前段到後段產能，對台灣相關供應鏈則受惠。

對於AI強勁需求引發先進製程與先進封裝產能供不應求，英特爾等同業來勢洶洶的競爭傳言，台積電董事長魏哲家日前法說會已強調晶圓代工「沒有捷徑」，台積電將繼續透過技術領先、卓越製造與客戶信任，確保在先進製程的絕對優勢，並將積極爭取客戶訂單，他並霸氣回應「台積電不會把任何生意留在桌上」，公司正全力滿足客戶需求。台積電全年成長展望樂觀，預期美元計算，上修年成長超過30%。

法人皆看好，AI需求大爆發，台積電在2到3年內，先進製程與先進封裝領域居領先地位，幾乎沒有具威脅性的競爭對手，營收與獲利將逐季創新高，全年營收有望破5兆元大關；反觀英特爾，晶圓代工還有待改善，業務還呈現虧損，18A製程量產需面臨量產良率、成本與客戶驗證考驗，蘋果等客戶應仍不會冒險將主要產品投產英特爾，充其量當被次要產品備援供應商，對英特爾也有練兵機會，也能滿足川普政府要求，整體影響有待後續發展再觀察。

台積電轉投資世界先進董事長方略表示，英特爾過去是半導體業龍頭，曾是半導體技術領先者，只是近幾年仍在尋找方向，他認為，只要重新找到正確方向，只要方向對了、做對事情，還是有重新站起來的機會，如同業界所言，永遠不要低估英特爾（Never underestimate Intel）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法