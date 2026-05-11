報稅看過來！長照扣除額每人18萬 這3類家庭受惠

台北國稅局表示，符合衛福部公告的3類身心失能者之一，可列報扣除長照扣除額18萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，為減輕中低所得家庭照顧身心失能者的負擔，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，自2025年起每人每年長期照顧特別扣除額由12萬元調升至18萬元，並維持排富規定，只要符合衛福部公告的3類身心失能者之一，每人可列報扣除長照扣除額18萬元。

台北國稅局說明，符合衛福部公告下列情形之一的身心失能者，可列報長照扣除額：

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一、符合「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」第18條第1項規定，得聘僱外籍家庭看護工資格的被看護者，包含實際聘僱外籍家庭看護工者及在家自行照顧者2種類型。

二、身心失能者依「長期照顧服務法」第8條第2項規定接受評估，其失能程度屬長照服務申請及給付辦法所定長期照顧需要等級第2級至第8級，且使用上述長照服務。

三、身心失能者於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋，全年達90日。但前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者，其入住日數不受90日之限制。

台北國稅局提醒，勞動部2025年7月修正發布審查標準第18條第3項，放寬年齡滿80歲以上被看護者，雇主得持其身分證明文件申請聘僱外國人從事家庭看護工作；但上述被看護者仍應符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，才可列報長照扣除額。此外，長照扣除額有「排富條款」，當年度綜所稅適用稅率在20%以上、股利及盈餘按28%稅率分開計稅、或基本所得額超過750萬元者，不適用。

台北國稅局說明，國稅局已向相關單位蒐集長照扣除額資料，民眾於綜所稅結算申報期間查調或下載的扣除額資料，若已包含該項扣除額，可直接申報扣除，免再檢附證明文件給國稅局；若符合長照扣除額的適用對象，但未查得該項扣除額資料，請自行新增列報，並檢附相關證明文件供國稅局審核。如有任何疑問，可利用智慧客服「國稅小幫手」線上查詢，或撥打免費服務電話「0800-000-321」洽詢。

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