死亡前2年贈與弟媳及朋友 遺產總額這樣計算

高雄國稅局表示，死亡前2年內贈與是否併入遺產總額課稅，視受贈人是否為被繼承人特定親屬而定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，根據「遺贈稅法」規定，被繼承人死亡前2年內贈與被繼承人的配偶、依民法第1138條及1140條規定的各順序繼承人及其配偶，視為被繼承人遺產，應併入被繼承人遺產總額；而受贈人對象，是指身分而言，不以受贈人在被繼承人死亡時是否有實際繼承權為要件。換言之，死亡前2年內贈與是否併入被繼承人的遺產總額課稅，視受贈人是否為被繼承人的特定親屬而定。

甲君2026年2月20日死亡，生前於2025年2月10日分別轉帳20萬元贈與乙（甲的弟媳婦）及10萬元贈與丙（甲的朋友），已申報贈與稅，因贈與金額合計30萬元，未達贈與稅免稅額244萬元，取得贈與稅免稅證明書，上述贈與財產是否需併入甲君的遺產總額？

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高雄國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，被繼承人死亡前2年內贈與被繼承人的配偶、依民法規定的各順序繼承人及其配偶，視為被繼承人遺產，應併入被繼承人遺產總額。該受贈人對象，指身分而言，不以受贈人在被繼承人死亡時是否有實際繼承權為要件。

因此，乙為甲的弟媳，為民法第1138條至1140條規定繼承人的配偶，甲贈與乙的20萬元，應併入甲的遺產總額核課遺產稅；而丙因非屬民法規定的各順序繼承人或其配偶，甲贈與丙的10萬元免併入甲的遺產總額課稅。

高雄國稅局提醒，並非所有被繼承人死亡前2年內贈與均應併入被繼承人的遺產總額核課遺產稅，應視受贈人是否為被繼承人的特定親屬而定。民眾若有相關疑義，可撥打免費服務電話「0800-000-321」洽詢，或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

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