稅務追到天涯海角逃不掉 稅務局提醒「離島車輛送本島修理需備妥證明」

民眾修車被要求補稅，稅務局稱，核實為修理車輛無誤即可撤單。（縣議員董昌華提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕依照離島建設條例，二千四百c.c.以下汽車免徵牌照稅，燃油稅也有減免，但近來蘭嶼卻發生數起運車回本島修理，卻被追繳牌照稅事件，而且就稅務系統追查車輛管道實在不少，可說「根本逃不掉」。縣議員董昌華稱，縣稅務局實該查清車籍就不再追討，如此往復再請車主補發證明浪費人力。稅務局則稱，曾有逃稅經驗，目前僅有「先備妥證明」最省事，民眾也需注意並辦妥。

澎湖的許先生說，自己的「寶馬」送回本島修過，只要一離開澎湖，稅務局就得知並要求補稅。其實，稅務局與岸巡合作，車一上碼頭即得知，即使在路上經過車牌辨識系統、ETC等等皆會有紀錄，相較約在半年前，台東市有匪徒逃竄到南迴多時才被逮，追稅系統更密集，被民眾抱怨「追捕的難抓著，詐騙的找不到，欠稅的逃不掉」。台東縣稅務局長張於節表示，縣府不會無謂收稅，民眾僅需備妥證明即可。

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事件起因是台東縣蘭嶼籍縣議員董昌華近來接獲二、三件民眾投訴，指出車輛送回本島修理，卻在事後接獲縣稅務局寄單要求補繳牌照稅。董昌華表示，蘭嶼汽修廠不多，不僅可汰換零件相對少，較複雜的汽車問題也難以處理，族人花了約二萬元送回本島修理已花了不少錢，又再支付修理費，送回島上還接到補稅通知，認為明明不需繳稅卻被要求繳稅實不合理。

董出示民眾收到通知為三千六百元，精確到以日為單位。縣府稅務局長張於節回應董，該車的確是免稅狀態，由於皆在修理當中，亦未有在本島行駛，因此仍為免稅，但因未出示汽修廠證明，才被認定為應繳稅，查明後即為撤單。但董則認為，公文往復還需查核，如此還讓麻煩不少相關部門，建議離島車輛送回本島即可透過公所查明後不予開單。

但張於節說明關鍵，就是曾有離島民眾運車回本島還開到西部、行駛多時的前例，因此作業流程必不可免，因此，會事後造成相關單位核實再撤銷補稅單的麻煩，只要民眾初始請汽修廠開證明「的確是送來修理」就不會產生，設籍蘭嶼、綠島者共約千輛，許多離島車輛要送返也需注意此規定。

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