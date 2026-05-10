半導體市值飆漲120兆元 專家警示股市「最危險的1句話」

全球半導體產業過去六週市值合計增加3.8兆美元（約台幣120兆元）。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球半導體產業正經歷一波強勁的「融漲」行情，過去六週市值合計增加約3.8兆美元（約台幣120兆元）。華爾街日報報導，此波漲勢已從專用AI處理器延伸至傳統CPU及記憶體晶片，覆蓋範圍持續擴大。

融漲意指當投資者因為不想錯過股市上漲的機會而蜂擁買入，導致資產價格在短時間內急劇上升。

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英特爾股價今年以來累計飆升239%，創下26年來的歷史新高；Sandisk股價更大漲558%；費城半導體指數近期錄得網路泡沫時代高峰以來最強勁的表現。此輪漲勢的核心驅動力，在於AI企業對算力「永無止境的渴求」。

與當年投機性的網路泡沫不同，此次漲勢有強勁的企業盈利作為支撐。以美光科技為例，該公司今年預計將770億美元的營業利潤，與2023年的虧損局面相比可謂天壤之別，背後正是記憶體晶片供不應求的市場現實。

不過，Interactive Brokers證券首席策略師史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）警告，此次漲勢「幾乎是我所能記憶中最垂直的一次拉升」。

在投資者考慮是否減持之際，策略分析師彼德·費恩伯格（Peter Feinberg）表示，他正在考慮是否以及何時減持部分晶片股份。但目前，他仍堅持持有──同時不斷提醒自己，好日子不會永遠持續下去。費恩伯格是一位64歲的舊金山退休律師，十多年來他一直投資博通和台積電，這使得他的投資組合在過去幾年裡跑贏了標普500指數。到2026年，這些收益已經變得「有點不可思議」。

費恩伯格也提醒：「對投資者而言，最危險的一句話就是『這次不一樣』。我認為市場估值過高。」

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