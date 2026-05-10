「羊群效應」來了？投顧：投資人槓桿放大 勿追高

投顧表示，今年以來融資餘額不斷增加，容易造成羊群效應，建議勿追高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股飆升、乖離擴大，投顧法人示警，大盤短期漲幅過大，與季線乖離已經超過18%，上次出現如此高的乖離，要回溯2009年；尤其，今年以來融資餘額不斷增加，容易造成「羊群效應」，因此，建議不要追高。

上週五受到美股回檔影響，棋差一著，以4萬1603.94點作收，但一週仍大漲2677.31點，漲幅6.88%。投顧機構表示，大盤多次碰觸4萬2000點，大盤不到五個月，上漲了10000點，台股衝力十足，AI繼續發力，投資人對獲利前景懷抱希望。

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若從市況看，永豐投顧表示，市場熱度高，上市單日成交量上兆元已經成常態，儘管，股價波動大，但是始終維持漲勢，使得「當沖客」優游其中。只是單看上市指數，不只是衝高到42000點附近的新境界，而且，與季線乖離已經來到18%以上，比過往超出甚多，此一現象，值得「警惕」、「小心」。

永豐投顧表示，近期上市公司密集舉辦法說，多半展現超乎預期的說法，這得益於美國AI建設的海量需求。而出口外銷的總體數據，可以說是超乎尋常，主計總處也公布1Q經濟成長率、高達13%，均說明台股有基本面向上支撐，長線看好。

其次，台股穩步向上，儘管有拉回，但是多半是紅K作收，法說與外銷數字是相呼應，基本面大好；今年以來，融資餘額不斷增加，投資人槓桿放大，建議逢高要降低風險。

再者，產業遇見難得的科技擴張，所以，基本面沒有問題，各研究機構都上調指數期待；AI建設不變，長線佈局。

對此，投顧提醒，台股短期漲幅大、乖離大，走勢單一方向，容易出現「意料之外」的變數，因此，仍建議降低槓桿，選擇AI概念股個股、或基金長線持有。展望本周，大盤指數區間看4萬0000點至4萬3000點。

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