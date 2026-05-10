台股今年以來狂漲43.64％ 拉回仍是長線買點

投信表示，台灣經濟動能強勁，從基本面來看，第二季台股仍有利可圖（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年以來截至5月8日為止，台股大盤指數累計大幅上漲43.64%；有外媒示警，「台股已經逼近在玩火」，不少投資人擔心、大盤短期過熱。對此，投信機構表示，籌碼漸趨凌亂，留意逢高獲利了結賣壓，預期短線震盪將加大，不過，台灣經濟動能強勁，從基本面來看，第二季台股仍有利可圖，拉回仍是長線買點。

台新投信表示，美伊戰爭傳出重大進展，在權王台積電及其他AI重量級大廠大漲下，台股近日一度突破4萬2000點大關，再創歷史新高，唯在波段漲多下，逢高獲利了結賣壓出籠，5/8收盤下殺329.84點，以41603.94點作收。

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其中，根據統計，今年以來，「全球股市漲幅前五大」依序為「委內瑞拉」上漲188.88%，韓國上漲77.92%，費城半導體上漲66.25%，台灣加權上漲43.64%以及土耳其33.75%；換言之，台股漲幅已經擠身全球漲幅排行榜當中，攻上世界排名第四強、亞股第二名，表現相當亮眼。

從資金水位來看，根據金管會統計，今年外資4月單月「淨匯入」高達264.2億美元（含中資），新台幣以31.648兌1美元匯率計算，折合約8361.1億元，也寫下外資史上4月單月及同期最高匯入紀錄。

對此，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，整體而言，戰事對股市最大影響已過，但若不如預期致使油價到120美元/桶以上，則仍有修正壓力；另一方面，台股屢創新高乖離再放大，加上融資大增至4700元~4800億以上，籌碼漸趨凌亂，預期短線震盪將加大，個股與次族群表現將優於大盤表現，選股不選市。

沈建宏指出，就基本面分析，台灣 3 月份景氣對策信號 39 分（紅燈）、領先指標維持 100 之上、外銷訂單年增率達 65.9%，已連續 14 個月正成長，整體顯示台灣經濟動能強勁。台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，業績呈現爆發性成長，預期第二季至第三季企業獲利年增率強勁，將提前反應，上半年台股仍有利可圖，拉回仍是長線買點。

沈建宏表示，AI與台積電供應鏈趨勢不會改變，但重點是新AI以及新的台積技術與製程方向，例如：RUBIN平台的改變、規格的提升、ASIC百家爭鳴，以及Nvidia、Oracle、OpenAI、AMD等結盟關係。在加權指數波段大漲之下，操作上留意族群輪漲、本益比相對合理、高股息題材、投信尚未持股高、2026有轉機成長題材個股。

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