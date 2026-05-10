台積電亞利桑那2奈米廠封頂了 現場照片全曝光

初次上稿05-09 22:21 更新時間05-10 06：50

台積電亞利桑那P3廠5日舉行封頂儀式。（圖取自鳳凰城市長Kate Gallego 領英帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕護國神山台積電在領英（Linkedin）PO文指出，5日是亞利桑那廠的重要里程碑，當天舉行位於鳳凰城的第三座晶圓廠（P3）封頂儀式。根據規劃，P3廠將採用2奈米、A16（1.6奈米）製程技術。

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台積電指出，5月5日是台積電亞利桑那工廠的重要里程碑，當天舉行位於鳳凰城的第三座晶圓廠（P3）封頂儀式，標誌著大樓主體結構的完成。同時很榮幸邀請到鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）與台積電亞利桑那州工廠的領導層，共同慶祝數千名為這一重要項目付出辛勤努力的工人。

鳳凰城市長Kate Gallego 出席台積電亞利桑那P3廠封頂儀式並簽名。（圖取自Kate Gallego 領英帳號）

台積電表示，衷心感謝供應商、地方政府和社區的支持。當最後一根梁被安置時，數百名建築工人歡呼雀躍，標誌著這座建築完成了一個意義非凡的里程碑。這場儀式不僅關乎一根梁的安裝，更是對台積電亞利桑那工廠迄今為止的卓越成就，以及我們對在美國製造先進半導體技術的承諾的慶祝。

台積電強調，衷心感謝所有合作夥伴和員工的不懈努力和傑出貢獻，正是他們的辛勤付出才使這個願景成為現實。

台積電亞利桑那P3廠5日舉行封頂儀式。（圖取自Kate Gallego 領英帳號）

鳳凰城市長蓋蕾歌也在領英PO文指出，當我們在台積電的P3安裝最後一根橫梁時，度過了一個令人興奮的早晨。感謝那些技藝精湛的建築工人，台積電的投資使鳳凰城成為全球最關鍵產業之一的核心。

根據本報此前報導，台積電在美國亞利桑那州的投資案，除了既有650億美元、3座晶圓廠之外，今年擴大投資1千億美元，包括將興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心，總投資金額預計達到1650億美元。

台積電美國首座晶圓廠已在2024年第四季採用4奈米製程量產，良率與台灣的晶圓廠相當。建置廠務工程中的P2廠將採用3奈米製程技術，將依客戶對AI相關的需求加速量產進度。P3廠將採用2奈米、A16（1.6奈米）製程技術，預計今年內開始興建。P4廠也是2奈米和A16製程技術，P5、P6廠將採用更先進的技術，台積電表示，晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

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