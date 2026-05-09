輾壓輝達超狂！這檔成大黑馬 今年迄今股價狂噴逾3倍

Aehr Test Systems今年迄今股價大漲逾3倍。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，輝達、博通和AMD等晶片製造商一直是行業巨頭，到了2026年，它們的股價有所回落，主要是這些股票的本益比過高，而不是收入或利潤放緩。但部分半導體股票在2026年絲毫沒有放緩的跡象，Aehr Test Systems就是其中之一，今年迄今股價已飆漲338%。

《The Motley Fool》報導，半導體股票一直是人工智慧（AI）熱潮的核心，股價表現不俗，不過到了2026年，輝達、博通和AMD等企業的股價呈現回落，主要是因為它們的本益比過高，難以持續，並非收入或利潤放緩。

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然而，部分半導體股票在2026年絲毫沒有放緩的跡象。Aehr Test Systems（以下簡稱Aehr）就是其中之一。Aehr 已經擊敗輝達、博通和 AMD 以及大多數其他晶片製造商，2026 年迄今的回報率為 338%。

Aehr 的兩大市場分別是電動車測試和資料中心測試，最近資料中心測試的收入比重越來越高。最近一季，該公司營收僅 1000 萬美元左右，預計截至 5 月 30 日的2026年會計年度營收約為 4500 萬至 5000 萬美元。

由於Aehr 積壓的訂單越來越多，提振華爾街的樂觀情緒。該公司在4月公佈第三季財報（截至2026年2月27日）時稱，當季訂單額為3700萬美元，同時積壓訂單額約5100萬美元，包括新增訂單。

幾週前，Aehr 還說，其從一家超大規模資料中心客戶處獲得創紀錄的 4100 萬美元生產訂單，使其預訂金額達到 9200 萬美元。而且，這家正在建造人工智慧加速器的超大規模資料中心未來還有可能接到訂單。由於利多消息激勵，加上獲利報告，使得 Aehr 股價自 3 月 30 日以來飆升 186%。

投資人想問現在加入Aehr 是否為時已晚？報導認為，在經歷股價大幅飆漲之後，現在或許不是買進的好時機，而且，該股自4月22日收盤價觸及每股約97美元的高點以來，已下跌約11%。隨著一些投資者獲利了結，股價恐有回檔疑慮。若從長遠來看，約60%的分析師仍然認為Aehr股票值得買進。

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