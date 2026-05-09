國票證霸凌案引爭議？勞動部：職場霸凌專章7/1上路 受害者可再次申訴

《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章及相關的附屬法規陸續訂定，包括《職場霸凌防治準則》、《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，預計與母法同步於2026年7月1日實施。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票證券2024年發生的職場霸凌事件，近日再度重啟調查，認定「不構成職場不法侵害」，勞動部官員表示，該案早已呈現「各說各話」的狀況，因《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章尚未正式實施，此案目前只能依據現行《職安法》第6條第2項的規定辦理。由於新法即將在7月1日實施，王姓申訴人屆時可重新提出申訴，且依據霸凌防治專章相關附屬法規，當認定的霸凌者是具實質控制權的最高負責人，可直接向地方主管機關提起申訴。

《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章2025年12月三讀通過，將於2026年7月1日正式上路，相關的附屬法規陸續訂定，勞動部已預告《職場霸凌防治準則》、《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，預計與母法同步於2026年7月1日實施。

請繼續往下閱讀...

針對國票證券的霸凌案，近日因有民意代表出面，為遭受霸凌者「討公道」，再度登上媒體版面。對於國票證認定「原始調查程序」存在的「重大違法瑕疵」，例如法定召集人未實質參與、調查小組組成程序、調查結果未送交審計委員會，是否可作為「重啟調查」的理由？勞動部官員表示，國票證券的案件早已變成雙方｢各說各話｣的情形，主管機關只能針對｢程序」，檢視是否符合公平、公正、公開等要件，個案究竟誰對誰錯，勞動主管機關不做評論，因為已超出行政調查的層次。

官員坦言，該案發生在2024年，雖然《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章已三讀通過，但要等到7月1日才正式實施，目前此案的適用法條，仍為《職業安全衛生法》舊法的第6條第2項「執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防。」但舊法對於勞工提出遭受侵害申訴時，事業單位的處理流程，並沒有明確強制、嚴謹的規範，例如幾天內完成哪些調查，這也是修訂職場霸凌專章的原因。

外傳該案申訴人目前處於留職停薪狀態，甚至傳言公司給予「自行辭職」或「直接解僱」2個選項。根據《職場霸凌防治準則》草案規定，勞工申訴職場霸凌的期限，需在「自職場霸凌行為終了時起3年內」，若霸凌事件發生時勞工在職，可在離職日起1年內提出申訴，換言之，待7月1日相關法案實施後，該案申訴人可再次提出申訴，即使被迫離職，也有足夠的時間重新提出。

考量霸凌行為人若是「最高負責人」，例如事業單位代表人，以及實質控制人事、組織、財務權限的人員，公司的內部申訴處理程序恐怕有失公平與公正，勞動部已訂定《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，讓申訴人得直接向直轄市或縣（市）主管機關提出，國票證的申訴人，屆時可直接向地方主管機關申訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法