巨大首季每股虧損0.51元 宣布啟動庫藏股

巨大集團首季每股稅後虧損0.51 元，宣布啟動庫藏股，維護股東權益。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕自行車大廠巨大集團（9921）今（8）日公布第一季財報，儘管受去年高基期及代工業務結構性調整影響，首季每股稅後虧損0.51 元，宣布啟動庫藏股，維護股東權益。

巨大集團第一季合併營收為新台幣 125.2 億元，雖然營收規模受代工業務調整影響，年減 53.9%，但集團毛利率由 2025 年同期的 17.8% 提升至 19.6%。

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毛利的成長主因在於自有品牌回穩，且代工業務佔比從39% 下降至 24%，顯示集團持續推出高附加價值新品的策略，已取得實質成效。

巨大第一季營業費用率增加至 21.2%，主要包含一次性認列 WRO 相關後續費用約 8000 萬元。

巨大集團表示，目前此案已進入最後結案階段，預計將不會再有損益衝擊。雖然第一季稅後淨損 2億元，但隨著越南廠及電動車相關代工業務持續維持正成長，顯示市場對於高品質自行車與 E-bike 的剛性需求依然強勁。

為展現對公司長期發展的高度信心，董事會同步通過買回公司股份（庫藏股）案，並核准「風洞實驗室」資本支出案，全力衝刺高端空氣動力學產品與技術之領先地位。

同時，為深化高端市場競爭力，董事會核准「風洞實驗室」資本支出案，預計投入世界級的空力測試設備，這將成為巨大在 Cycling Science與職業競賽級車款與產品開發上的核心裝備。

展望後市，隨著第二、三季傳統銷售旺季到來，配合新年度車款陸續上市，買氣已可見回溫。

巨大集團將繼續發揮全球在地化製造基地的韌性與垂直整合優勢，以「系統整合工藝」區隔市場競爭。集團對於今年度重拾成長空間抱持審慎樂觀態度，並將持續以領先的研發實力引領全球綠色移動潮流。

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