又被警告了！聯發科恐進入更嚴格的20分鐘分盤處置

聯發科下週若再大漲恐進入20分鐘分盤處置。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）成為台股史上最大尾的處置股，今日聯發科大漲6.14%，股價再創新高，市值衝到5.82兆元，首次超車台達電（2308），成為僅次於台積電（2330）的第二大市值公司。

不過，值得注意的是，聯發科今日進入第二天5分鐘分盤處置，因股價大漲，再度吃下證交所「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」標準的警告，包括最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.80%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1020元（第一款），以及最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達124.07%（第二款），若聯發科下週股價再大漲，恐面臨更嚴格的20分鐘分盤處置，屆時流動性勢必受到更大影響。

請繼續往下閱讀...

金管會昨日已鬆口表示將檢討相關限制條款，並評估部分情況可做「例外排除」，避免大型權值股遭處置後影響市場流動性，證交所已與金管會展開研究，預計一個月內提出檢討方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法