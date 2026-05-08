藍天深化AI終端布局 百腦匯轉型AI科技商場

廠藍天今年持續深化AI終端布局，除受惠Windows 10停止支援帶動日本、歐洲市場換機需求外，也同步推動旗下百腦匯商場朝AI科技體驗場域轉型。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕筆電廠藍天（2362）今年持續深化AI終端布局，除受惠Windows 10停止支援帶動日本、歐洲市場換機需求外，也同步推動旗下百腦匯商場朝AI科技體驗場域轉型，導入AI筆電、智慧型手機、AI學習機與智慧機器人等多元產品，透過線下體驗與內容行銷模式，強化AI零售布局，推動今年營運動能延續。

藍天首季營收49.41億元，季減3.93%、年增19.23%，毛利率20.8%，季對季持平、年減7.3個百分點，營益率7%，季增1.73個百分點、年減3.8個百分點，稅後淨利3.5億元，季增25%、年增40%，每股盈餘（EPS）0.61元，季增27%、年增41.9%。

請繼續往下閱讀...

藍天表示，全球筆電市場今年首季仍受到記憶體、CPU及金屬原物料價格上升影響，供應鏈成本壓力持續升溫，各大品牌廠商已陸續調升售價，漲幅預估超過20%。面對市場價格波動與零組件供應不確定性，公司已提前完成關鍵零組件策略性備貨，並透過彈性供應鏈管理與產品組合調整，降低市場波動帶來的衝擊。

藍天指出，今年首季筆電出貨量達28.7萬台，受惠於歐洲與日本換機需求帶動，出貨維持成長動能。第二季則將持續觀察關鍵零組件供貨與價格變化，並提前布局供應鏈，掌握後續客戶換機需求，4月營收18.93億元，月增13.6%、年增11.4%，今年前4個月營收累計為68.33億元、年增19.67%。

產品布局方面，藍天第二季將推出全新系列筆電，支援超微（AMD）與英特爾（Intel）雙平台架構，主打輕薄化設計、大電池容量與多尺寸選擇，同時新一代觸控功能筆電也將同步亮相，藉由差異化與客製化產品策略，提升市場競爭力。

除了筆電本業之外，藍天近年也持續推動百腦匯商場轉型。隨著中國消費市場逐步朝體驗化與內容化發展，實體場景與年輕族群互動成為重要流量來源，百腦匯持續舉辦電競賽事、二次元活動、粉絲應援與攝影交流等活動，藉此提升商場人流與消費黏著度。

藍天表示，後續百腦匯將進一步深化AI相關品牌合作，各門店將陸續導入AI筆電、智慧型手機、AI學習機、智慧機器人及攝影設備等產品，並結合AI應用與線下零售場景，推動數位零售轉型，強化百腦匯作為AI科技商場的定位。

此外，藍天轉投資的群光廣場百貨，今年在中國零售市場仍具挑戰環境下，持續透過營運結構調整與資源優化維持穩健表現。其中，西安據點整租方案已完成，預期每月可明確增加租金收入，有助提升資產運用效率並降低財務費用，持續挹注集團整體營運表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法