走出百貨專櫃？M·A·C創立42年首度改寫銷售模式 新品搶攻Z世代

護膚型彩妝成為Sephora年輕客群最熱門的關鍵字，M·A·C推出豐富色選的超柔光腮紅，以及保養系的全新氣墊唇油，呼應Z世代趨勢。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在美妝市場高度競爭、年輕消費者購物習慣轉向的趨勢下，創立超過40年的專業彩妝品牌M·A·C，近期也首度做出關鍵改變，品牌宣布進駐美國Sephora實體門市、官網以及Kohl’s百貨內的Sephora櫃位，成為M·A·C成立42年來的重要轉捩點。

這次通路擴張被視為母公司雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）推動「Beauty Reimagined」戰略的重要一步，目標是透過Sephora接觸更多Gen Z與年輕美妝消費者，也象徵M·A·C正逐步揮別過往長期仰賴百貨專櫃與直營店的傳統銷售模式，進一步擁抱更開放的零售通路策略，同時加速轉向鎖定年輕客群、強化數位整合能力的新零售布局。

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觀察近年美妝市場趨勢，消費者對彩妝的需求不再只是強調妝效，而是更加重視保養感、舒適度與情緒表達，「護膚型彩妝（Skin-infused Makeup）」也成為Sephora年輕客群最熱門的關鍵字。在進軍Sephora的同時，M·A·C也同步推出被視為戰略級單品的全新「超透亮冰晶氣墊唇油」（12色／850元）。

新品透過獨家冰晶成膜技術，打造如裹上透明糖衣般的立體光澤感，M·A·C 此次特別強調「精準顯色」概念，薄塗即可覆蓋唇色，同時結合唇油的滋養、唇蜜的閃耀，以及唇釉的高覆蓋力，被視為「液態唇彩新標竿」。

品牌也同步強化「情緒化妝容」概念，全新推出共29款豐富色選的「超柔光腮紅」（1,100元），讓氣色不再只是單一紅潤，而是能依照不同情境與心情變化，打造如「心跳日記」般的多層次妝感。其特殊透膚顯色技術也讓腮紅色彩在「高顯色」與「自然感」之間取得平衡，呈現宛如運動後自然透出的紅潤氣色，進一步呼應當前年輕世代追求「像天生好氣色」般的妝容趨勢。

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