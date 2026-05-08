佳世達啟動AI轉型新局 智能方案事業營收首破百億大關

佳世達啟動AI轉型新局 智能方案事業營收首破百億元大關（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）將AI賦能導入四大事業布局，為下一階段營運成長建立成長動能。第一季高附加價值事業穩健成長，其中智能方案事業營收首度突破100億元，佔整體營收20%。在第二季即將登場的台北國際電腦展COMPUTEX，佳世達偕同集團14家企業共同參展，展示AI智慧應用與跨域整合成果，並將舉辦超過15場AI應用講座，呈現AI賦能的布局進展。

佳世達今日舉行線上法說會，說明第一季營運結果與第二季展望。佳世達董事長陳其宏表示，AI正在重塑全球產業布局，企業競爭關鍵也從技術導入，轉向如何將AI轉化為產品競爭力、新市場機會與長期價值。佳世達將以AI賦能作為價值轉型的重要策略，結合集團跨域整合與全球營運能力，持續提升高附加價值事業布局的深度與廣度，為客戶、夥伴與股東創造長期價值。

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佳世達總經理柯淑芬表示，佳世達將聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」、以及「智慧醫療與健康照護生態系」四大方向，結合跨事業資源綜效與技術應用，深化各事業營運與產品服務的AI布局，提升營運效率與市場反應速度，強化高附加價值事業成長動能。

陳其宏表示，佳世達已經脫離去年第四季谷底，對於今年第二季、第三季審慎樂觀。佳世達第一季以高附加價值新事業的表現最為突出，其中智能方案事業營收年增25%，首度突破百億規模，佔整體營收20%；醫療事業營收年增5%；網通事業營收年增17%；顯示器則受到企業IT設備資本支出調配之影響，營收年減6%。

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