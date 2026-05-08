史上次高！4月出口676.2億美元 年增39％

4月出口676.2億美元，年增39%。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布4月出口676.2億美元、為歷年單月次高，月減15.7%、年增39%，連續30個月成長；累計1至4月出口2633.5億美元、創歷年同期新高，年增47.8%、增幅為歷年同期次大。財政部表示，資通產品出貨從高峰回落，4月出口呈月減，但上半年出口淡季不淡，創歷年同期新高板上釘釘，預估5月出口678億至709億美元，年增31%至37%。

4月進口則為532.7億美元、同為歷年單月次高，月減9.6%、年增29.2%；累計1至4月進口1960.5億美元、年增33.2%。出、進口相抵，4月出超143.5億美元、年增69.4億美元；累計1至4月出超673億美元、年增362.7億美元。

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財政部表示，AI、高效能運算及雲端服務等應用商機持續熱絡，帶動相關供應鏈需求維持高檔，加上部分產品報價調漲，4 月出口年增39%；進口隨AI產業鏈國際分工運作、資本設備購置增加，以及能源價格大幅攀升，4月出口年增29.2%。累計 1至4月出、進口分別年增47.8%、33.2%。

主要貨品中，以資通與視聽產品、電子零組件出口表現較為亮眼，分別年增62.3%、38.9%，規模值同創單月次高；電機產品、機械分別增27.2%、12.9%；礦產品、塑橡膠及其製品隨國際原油價格上揚，出口各增12.7%、5.6%，化學品則因上年藥品出口基數偏高，年減4.3%。累計1至4月主要貨品出口多呈正成長，資通與視聽產品、電子零組件出口合計年增65.9%，占總出口比重達78.6%。

5大市場中，4月對主要市場出口全面成長，其中對歐洲、美國均年增6成4，增幅較顯著；對東協年增36.8%，出口值為歷年單月次高；對日本、中國與香港分別年增28.4%、15.8%。累計前4月對5大市場出口均雙位數成長，以對美國年增88.9%最突出，規模值占總出口比重33.1%，創近36年同期新高，對歐洲、東協出口分別增 62.5%、47.9%，對日本、中港各增 26.5%、23.3%。

展望未來，財政部表示，隨主要雲端服務供應商擴大資本支出，各國加速建置 AI基礎設施，以及AI相關應用場域持續推進，帶動半導體及資通訊供應鏈需求強勁，加上國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有助支撐出口動能，上半年可望維持雙位數成長態勢，但仍須密切關注中東地緣政治衝突、美國貿易措施等發展動向。

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