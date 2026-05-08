晶片外交來了！台灣助友邦打造中美洲半導體中心

台灣協助瓜地馬拉推動半導體產業。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕瓜地馬拉正積極邁向高科技產業轉型，在台灣的強力支持下，瓜地馬拉推動「晶片之路」（Ruta del Chip）計畫，目標是將該國打造為中美洲的半導體產業中心。

《Centroamerica360》報導，近日，瓜地馬拉伽利略大學（Universidad Galileo）舉辦台灣半導體產業發展史的紀錄片《造山者－世紀的賭注》放映會。活動吸引了近 200 名工程系學生參與，校方高層包括行政副校長蘇格（Jean Paul Suger）與工程學院院長巴耶薩（Rodrigo Baessa）均出席與會。

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藉由這部紀錄片了解台灣在全球半導體生產中的領先地位，瓜國學界與政界正深入研究如何借鑑「台灣模式」，帶動當地的技術增長。同時，在台灣的協助下，瓜地馬拉推動「晶片之路」計畫，目標是將該國打造為中美洲半導體產業中心。

台灣駐瓜地馬拉大使館指出，「晶片之路」倡議旨在擴大雙方在創新、技術培訓及工業發展上的合作。其核心重點在於包括人才培育及技術銜接，讓學生與技術人員掌握半導體製造的相關流程。

報導說，身為全球先進技術的領頭羊，台灣的經驗將幫助瓜地馬拉建立本土研發能力，進而吸引更多外國投資。在台灣的技術背書與合作下，「晶片之路」不僅是瓜地馬拉邁向數位時代的重要一步，更有望讓該國成為美洲半導體版圖中不可或缺的新興力量。

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