400萬退休金慘蒸發！71歲阿北悲揭「1失誤」害晚年被掏空

日媒以真實案例揭示，高額退休金容易讓人低估長期支出風險。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕前同事的一句邀約，如今竟成了壓垮退休人生的枷鎖。日本一名71歲退休老翁，因為無法放下過去職場人脈與「被需要感」，退休後仍持續維持高額社交開銷，最終在10年間燒掉超過2000萬日圓（約新台幣396萬元）退休金，讓妻子當場崩潰怒吼，他才驚覺老後資產幾乎被「面子與孤獨感」的錯誤心態給吞噬。

日媒報導，71歲的友和先生（化名）過去任職於上市企業，任內長期透過高爾夫進行客戶應酬。當時無論球場費、交通費或聚餐開銷，幾乎都由公司以「交際費」名義支付，他個人幾乎不需負擔。

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然而，隨著退休與卸下主管職務，這些原本屬於工作的高爾夫邀約，逐漸轉變成私人交際。雖然公司不再支付費用，但友和仍不願拒絕邀約。對他而言，來自前部下或老客戶一句「部長，好久沒一起打球了」，象徵著自己依然被社會需要。

即使妻子多次勸他減少打球頻率，他依舊持續參加聚會。報導指出，他每次高爾夫相關支出，包括球場費、交通費用、聚餐費等，平均約需4萬至5萬日圓（約新台幣7924至9905元），每月打球2至3次，加上平日練習場費用，每月總支出高達12萬日圓（約新台幣2.4萬元）。

轉折點發生在妻子查看家庭存款時。原本約4000萬日圓（約新台幣792萬元）的退休金，在10年間竟已蒸發超過一半。除了高爾夫相關開銷外，包含更換球具、購買名牌球衣，以及與球友聚餐等支出，都成為龐大負擔。

面對妻子的憤怒質問，友和終於坦承「我只是害怕不再被邀請打球。如果連這些邀約都沒了，我會覺得自己什麼都不剩。」

分析指出，許多高收入退休男性容易陷入「身份認同流失」問題，尤其長年依賴工作建立社交圈的人，退休後若缺乏工作以外的人際關係，往往會過度執著於維持過去的生活模式，即使財務開始惡化也難以踩煞車。

專家提醒，高額退休金容易讓人低估長期支出風險，但隨著年齡增長，醫療與照護費用恐持續增加，若未及早調整消費習慣，晚年財務可能面臨更大危機。

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