郭智輝：藍白杯葛預算拖延台灣一個「AI世代」的發展

前經濟部長郭智輝指出，立法院長期擱置政府預算的政治操作，受害的絕非單一政黨，而是台灣整體競爭力。。（資料照）

〔記者歐祥義／台北報導〕 前經濟部長郭智輝表示，台灣政府當前處境可用「巧婦難為無米之炊」這句俗諺來描述。社會各界一方面對行政部門多所期待，要求供電穩定、加速產業布局、強化國防韌性及優化社福品質；另一方面，立法院卻在預算審查上採取大幅刪減、凍結，甚至長期擱置的杯葛手段。這種「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草」的政治操作，受害的絕非單一政黨，而是台灣整體競爭力。

郭智輝說，「預算不是冰冷的數字，而是國家治理的糧倉。缺乏資源支撐，再好的政策藍圖也只能空轉。」

請繼續往下閱讀...

近年來，在野陣營與部分媒體頻頻將朝野抗爭矛頭指向政府預算編列，卻刻意迴避治理背後的現實條件；而台電補貼案僅是近期較顯著的案例。

他指出，台電近年虧損數千億元，主因在於國際能源價格因戰爭而暴漲，以及政府為穩定民生物價而實施的凍漲政策。過去我曾提出撥補上千億元予台電，其目的並非單純填補累積虧損，更是為了強化電網韌性、推動設備更新與因應能源轉型。然而，在野黨立委卻寧可將珍貴的公共資源用於「普發一萬元」討好民眾；這種作法，實質上是以短期政治紅利凌駕於國家長遠發展之上。

如果輿論只聚焦於台電的虧損數字，而不願深究背後的成本結構與政策任務，這種倒果為因的論述對解決問題毫無實質幫助。在資訊碎片化與政治對立加劇的今日，能源政策常被簡化為政黨立場的選擇題。但事實上，能源轉型是在現實條件下的最適組合。

電力建設有其時間物理限制：如太陽能建置最快，大約一年便可加入發電行列；核能則需嚴謹的前置評估與興建期，往往耗時經年。任何執政者都必須在成本、安全、供應穩定與國際趨勢之間尋找折衷方案。然而，當行政院提出折衷路徑後，相關法案卻長期遭立法院擱置。這種延宕背後隱藏著最昂貴、也最無法挽回的代價——時間成本。

郭智輝強調，能源議題可以有立場，但討論必須建立在科學與實務之上。當我們還在為電力來源無休止地爭辯時，國際競爭對手早已藉由穩定的能源布局，跨足下一世代的場域。

在半導體與AI產業領域，時間就是競爭力。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說，AI每六個月就是一個世代。全球科技競爭的節奏是以「季」，甚至「月」為單位在推進。

令人憂心的是，時至五月中旬，今年度的中央政府總預算仍躺在立法院。藍白陣營的持續杯葛，等於硬生生地將台灣拖住了一個「AI世代」。反觀台灣半導體的競爭對手韓國，深知穩定電力是半導體發展的核心，已舉國戮力電力建設，其核電技術甚至已能向外輸出，轉化為新的國家競爭力。

「台灣不能拖」應成為全民的基本共識。無論支持核能、綠能或是智慧電網，各種論述都應導向「行動」而非「空轉」。國際對手、產業升級與科技革命都不會停下來等台灣。

民主的本質是辯論，但辯論的目的應是為了找出更好的決策，而非癱瘓國家行政能力。若真正愛台灣，在關鍵時刻必須具備前瞻的視野與妥協的勇氣和智慧。否則，當治理燃料耗盡、國家發展反轉向下時，沒有任何一個政黨能從這場全民皆輸的賽局中脫身。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法