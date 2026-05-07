20萬人錯過普發1萬 2700位新生兒5/22前還可領

財政部國庫署表示，普發現金一般民眾領取期限已於4月30日截止。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，普發現金一般民眾領取期限已於4月30日截止，提醒4月出生新生兒爸媽務必於5月22日前完成領取，符合領取資格的新生兒還有2700多人未領取。國庫署指出，截至4月30日止，普發1萬實際領取人數2336萬2570人、占預估領取人數2356萬餘人的99.14%，整體執行成果良好，估計約20萬人未領，其中2.6萬人採登記入帳失敗未補救。

根據財政部統計，普發1萬領取管道中，以登記入帳903萬0819人最多、占38.66%，其次依序為ATM領現633萬0989人、占27.1%；直接入帳457萬8110人、占19.6%；郵局領現336萬7312人、占14.41%及造冊發放5萬5340人、占0.24%，其中造冊發放包含特定偏鄉居民2956人及矯正機關收容5萬2384人。

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國庫署表示，本次實際領取人數占預估領取人數99.14%，與2023年一般民眾領取人數2345萬人、占預估領取人數99.56%相較，整體領取率均逾99%。就各種領取方式比較，本次普發現金透過直接入帳、ATM領現及造冊發放等領取方式的人數較2023年略增，而登記入帳及郵局臨櫃領現則略減。

另，2026年4月在國內出生且其生母或生父符合領取資格的新生兒，普發1萬元的領取期限至5月22日止（請注意不是到5月31日）；截至2026年4月30日止，符合領取資格的新生兒約7500餘人，其中4700餘人完成領取，尚有2700餘人未領取，領取率63.28%。國庫署提醒，新生兒爸媽務必把握時限，儘速於5月22日前到郵局臨櫃領取，逾期將無法領取。

國庫署說明，若生母符合領取資格，得由生母親自領取，應攜帶新生兒出生證明（無須先辦理出生登記）及生母具照片的身分證明文件；如由生父或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生父或代領人具照片之身分證明文件。若生母未符合領取資格，應先辦妥新生兒出生登記，再撥打1988免付費客服專線，經確認生父符合領取資格，由1988客服人員通知領取，如由生父親自領取，應攜帶新生兒出生證明及生父具照片的身分證明文件；如由生母或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生母或代領人具照片的身分證明文件。

國庫署提醒，配合醫療院所通報及資料傳送作業時程，建議民眾於新生兒出生10日後再前往郵局臨櫃領取，以免白跑一趟。各地郵局提供領取4月份新生兒普發現金服務，原則僅至5月22日下午5時止，但各地郵局服務時間略有差異，請依各支局公告營業時間或事先洽詢，以免影響權益。

此外，自今年5月1日起，普發現金官方網站（https://10000.gov.tw）及ATM已無法登記或領取，官網僅保留普發現金相關宣導資訊供外界查詢，1988客服專線仍持續提供服務至5月22日止。國庫署重申，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。

財政部表示，普發1萬一般民眾領取期限已截止，但4月出生的新生兒，5月22日前仍可領取。（財政部提供）

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