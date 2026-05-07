中華電信第一季EPS 1.3元 創15年同期新高

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）第一季合併營收為599.9億元，較去年同期增加7.5%，稅後盈餘為101.1億元，年增3.2%，每股盈餘1.3元。中華電信董事長簡志誠表示，營業收入、營業淨利、稅後盈餘及每股盈餘皆超越財測高標，並創下自2012年以來同期營收新高，反映公司整體營運動能穩健，並持續推升營運成果。

中華電總經理林榮賜分析，第一季營運表現亮眼，主要受惠於資通訊（ICT）業務持續強勁成長，無論經常性營收或專案簽約金額皆創同期新高。資通訊業務在IDC、雲端及AIoT等關鍵領域高成長需求帶動下，營收表現亮眼，充分展現中華電信掌握數位轉型與AI應用帶來的新成長動能。

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林榮賜指出，行動與寬頻業務持續維持穩定成長，受惠於5G滲透率提升及ARPU的持續成長。同時，消費者應用服務中四項加值服務用戶數皆達百萬里程碑，展現公司高附加價值服務的成效。整體營運成果體現核心事業的穩定現金流優勢，並突顯在高成長數位服務布局的策略成果。

林榮賜進一步表示，中華電信致力於推進6G轉型並發展AI賦能應用服務，透過 5G 獨立組網（Standalone）的階段性部署，鎖定特定垂直應用領域與核心商圈，提前佈局6G。同時，AI布局已取得顯著成效，包含以AI算力中心為主，將AI基礎建設商業化，並打造「CHT AI Factory」平台，整合DeepFlow解決方案、算力資源、AI多元模型與代理，提供客戶AI賦能的應用服務，增裕2026年AI相關營收成長，也支援公司內部增效。

截至2026年3月底，行動電話客戶數為1334萬，較去年同期增加1.7%，行動090月租型ARPU為573元，與去年同期增加3.6%。寬頻客戶數為445萬，較去年同期增加0.5%；HiNet寬頻客戶數為380萬，較去年同期增加1.4%。固網寬頻ARPU為818元，較去年同期增加2.5%。市話客戶數累積為857萬。

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