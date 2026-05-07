經濟壓力與家務雙重夾擊 yes123：職場媽媽疲勞指數創7年新高

母親節將至，yes123求職網日前進行「職場媽媽焦慮感與疲勞指數調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕母親節將至，但對多數「職場媽媽」而言，恐怕輕鬆不起來。根據yes123求職網最新調查，高達92%職場媽媽在衡量家庭總收入後，覺得「經濟壓力大」，85%因「想分擔家計」成為職場媽媽；但包含處理公事與家事在內，每天工作時間達10.9小時，更有25%日工時達「12小時（含）以上」，導致「疲勞指數」創7年新高，其中又以大傳、醫護、餐旅等行業最嚴重。

yes123求職網日前進行「職場媽媽焦慮感與疲勞指數調查」，調查結果顯示，職場媽媽的焦慮來源，除了收入壓力外，也來自工作與家庭雙重夾擊。在「職場焦慮感」部分，前3名焦慮來源分別來自「長期低薪或未調薪」（57.6%） 、「無法配合加班、應酬、出差」（56.5%） ，以及「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」（50.2%） 。家庭焦慮來源則有高達72.9%的受訪者最煩惱「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」，其次為「子女教育學習問題」（66.8%） 與「錯過陪伴小孩成長的時間」（56.4%） 。

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調查也發現，若因工作無法親自照顧孩子，高達88.3%的職場媽媽會產生「罪惡感」。上班日下班後，平均與子女相處時間僅89.6分鐘，甚至有17.7%坦言「幾乎沒有相處時間」。

在長期高壓下，職場媽媽自評「生活疲勞指數」平均達80.5分，不僅高於去年80.3分，也創下近7年新高，其中更有19.9%自認已達「100分滿分」的極度疲憊狀態。若以產業別觀察，疲勞指數最高的前5名依序為「大眾傳播與公關廣告」88.2分、「醫護與生技」86.7分、「餐飲住宿與休閒旅遊」85.4分、「批發零售與貿易」84.1分，以及「金融保險與會計統計」82.9分。

此外，高達96.1%的職場媽媽坦言，曾經出現「想離家喘息一下」的念頭，而且若真能休息，平均希望一次能休息9.8天，更有18.7%認為需要超過半個月才能真正恢復。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，職場媽媽除了要照顧子女，還可能需兼顧長輩照護與家庭經濟責任，在家裡是「三明治族」，同時還得面對公司績效壓力，生活等同「四頭燒」。他也提醒，職場媽媽應適時放鬆與休息，避免長期壓力導致身心失衡；企業與家人也應給予更多體諒與支持，協助職場媽媽在家庭與工作之間取得平衡。

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