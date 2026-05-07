家庭年收200萬每月乖乖存錢 妻子一查帳戶卻當場崩潰痛哭

雙薪家庭的財務管理不只是數字問題，更涉及信任、責任分配與價值觀。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕看似穩定的高收入雙薪家庭，也可能因「共同帳戶」管理失控而陷入危機。日本一對年收入達1000萬日圓（約新台幣200萬元）的40多歲夫妻，原本透過共同帳戶為孩子教育與未來生活做準備，沒想到，一次查看帳戶餘額，竟讓妻子當場崩潰痛哭，長期缺乏財務透明與規則，揭開夫妻間的金錢認知落差。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，42歲的隆二先生（化名）與40歲妻子真美（化名）結婚10年，育有1名讀小學的孩子。夫妻倆從婚後開始便設立共同帳戶，每月各自固定存入10萬日圓（約新台幣2萬元），合計每月存入20萬日圓（約新台幣4萬元），主要用途為孩子教育費與未來房屋整修基金。由於多年來存款持續進行，真美一直認為帳戶內資金應已累積接近1500萬日圓（約新台幣300萬元）。

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然而，當她為了孩子未來升學補習費，久違查看帳戶餘額時，那一刻，忍不住放聲大哭。真美發現，實際存款金額竟不到預期的一半。回家後，她立即詢問丈夫帳戶狀況。起初對方一度語塞，隨後坦承，自己數年前開始便陸續從共同帳戶提領資金，用於填補生活費缺口、支付車輛頭期款等支出。

丈夫表示「那時候獎金變少，我只是想先周轉一下，之後再補回去。」但問題在於，所謂「補回去」從未有明確規劃。這也讓真美第一次意識到，雖然夫妻都認為「共同帳戶原則上不動用」，卻從未真正制定「例外情況」與提領規則。她坦言「我一直很信任他，但也震驚自己從來沒有確認過帳戶。」

另一方面，丈夫也表示，即使家庭年收入達1000萬日圓，在房貸、物價與育兒支出壓力下，實際生活並不如外界想像寬裕。

事件爆發後，夫妻重新協商家庭財務制度，包括將共同帳戶改為「原則禁止提領」、任何動用資金都需事前共同同意，並開始定期共享家庭收支狀況。

專家指出，雙薪家庭的財務管理不只是數字問題，更涉及信任、責任分配與價值觀。若缺乏明確規則與持續溝通，即使高收入家庭，也可能因金錢問題爆發衝突。

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