月薪7.4萬撐不住！44歲主管天天崩潰躲起來偷哭 背後原因超心酸

日媒報導真實案例顯示，44歲主管在工作與失智母親照護之間長期拉扯，身心壓力逐漸累積至臨界點。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕44歲的佐佐木大樹（化名）在某製造企業擔任部門主管，單身、月收入約37萬日圓（約新台幣7.4萬元），和父母住在一起，然而因他的母親患上阿茲海默症，身體機能逐漸衰退，而他也因長期同時承擔工作與失智母親的照護責任，在時間與金錢雙重壓力下，讓他崩潰生活逐漸被壓縮到極限。

日本媒體報導，「起初，我以為這只是我作為兒子的責任，但現在卻看不到盡頭，感覺就像我在一條沒有出口的隧道裡奔跑。」佐佐木大樹說道。目前母親每月領取約7萬日圓（約新台幣1.4萬元）年金，但因需要每週5次日照中心服務、居家訪視照護、醫療支出、尿布等消耗品費用，加上為防止走失所進行的住宅改裝貸款等支出，每月照護總費用約達15萬日圓（約新台幣3萬元）。

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扣除年金後，每月約有8萬日圓（約新台幣1.6萬元）的缺口需由佐佐木負擔，除此之外，還有日常食費與水電開銷，多數生活支出皆由他一肩扛起。佐佐木大樹無奈表示：「為了維持母親的生活，我正在不斷動用原本準備未來的存款。每個月看著存摺餘額慢慢減少，真的非常恐懼，甚至開始懷疑自己的未來還剩下什麼。」

除了經濟壓力，精神負擔同樣沉重。佐佐木大樹下班後需立即返家，處理晚餐準備、排泄協助與洗澡照護等工作。母親在夜間也經常醒來，反覆詢問「這裡是哪裡」、「爸爸在哪裡」，導致他長期睡眠不足，工作表現也開始受到影響。

有一個夜晚，母親多次在半夜叫醒佐佐木大樹陪同上廁所，甚至弄髒床單，讓長期累積的照護壓力瞬間引爆。他情緒失控對母親大喊「夠了！」，母親隨即沉默不語，露出害怕神情。看到這一幕，他內心強烈自責與愧疚湧上心頭，最終躲進廚房崩潰落淚。他坦言，自己並非憎恨母親，而是對無法擺脫現況的無力感感到痛苦，甚至曾出現想逃離照護壓力的念頭。

佐佐木大樹表示，他常常收到是否考慮把母親送到特殊機構的建議，但他就是下不了決心這麼做。「那感覺就像我拋棄了撫養我長大的母親，這是我絕對做不到的事。」

佐佐木大樹也坦言，自己曾考慮過辭職照顧母親，但他不知道這種照顧能持續多久，很可能這一切結束後，他就找不到另一份工作了，但如果這種情況繼續下去，他和母親都會崩潰。佐佐木大樹說自己每天都感覺瀕臨絕望的邊緣。

報導分析建議，為了避免長照壓力失控，專家建議應提早進行適度規劃與資源安排，以減輕照護者的長期負擔。報導也提醒，愈是責任感強的人，愈容易陷入「只能自己撐下去」的壓力循環，但長期照護本質上是沒有終點的過程。因此，優先確保自身的生活、經濟與心理健康，反而是能持續支持家人的關鍵前提。

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