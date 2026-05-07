台股飆破4萬點漲太兇？吳嘉隆：根本還沒漲完、台積電行情還沒到頂

台股近日衝破4萬點大關，針對是否漲太兇，總體經濟學家吳嘉隆發文直言，「台灣的股市雖然很強勁，站上4萬點的歷史新高，但是根本還沒有漲完」。圖為示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台股近日衝破4萬點大關，引發各界關注，針對是否漲太兇，總體經濟學家吳嘉隆發文直言，「台灣的股市雖然很強勁，站上4萬點的歷史新高，但是根本還沒有漲完」，並指「台積電的行情根本還沒有到頂，所以，就不要一直來問我現在還可以買嗎？」

吳嘉隆在臉書發文指出，最近有些人覺得台股最近漲太兇，可能會拉回，可能會有泡沫，問他怎麼看？他對此直言「台灣的股市雖然很強勁，站上4萬點的歷史新高，但是根本還沒有漲完」。

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吳嘉隆表示，首先，漲太兇之後有拉回整理，這是正常的，而且應該也一定會發生，因為整理就是換手，新買進來的人不會急著賣，這樣行情才好再漲上新的高度。

其次，台股的上漲有基本面，那當然是AI產業革命帶來的動能，台灣是這個產業革命的供應鏈重鎮，全世界的AI需求，都跑來台灣，對台灣的供應鏈不斷下單，所以，只要有AI革命的動能，台股會漲得讓你昏倒也說不定！

吳嘉隆提到，去年5月川普去中東訪問，帶著黃仁勳、蘇姿丰，還有馬斯克，要提供AI投資機會給中東國家。中東國家本來就希望降低經濟結構對石油產業的依賴，希望能增加別的製造業，沒想到川普給的居然是AI產業，當然是很高興，就承諾對美國大量投資AI基礎設施。

吳嘉隆直言，重點來了，黃仁勳講了，AI的發展會走上「主權AI」，就是每一個國家都有自己的語言與文字，所以要建立自己的數據庫，做自己的搜尋，這就是為什麼AI基礎設施的投資會這麼龐大，然後訂單都會下到台灣這裡來！

吳嘉隆表示，AI產業革命他已經講過，可以分成三個階段，第一個階段是基礎設施的投資，打造出新技術的平台。第二階段是各個領域的商業應用紛紛開出來，有核心應用也有邊緣應用，來使用這些平台。第三階段是順風順水之後，市場信心大增，進入過度樂觀與過度投資的階段，最後市場過熱，資產泡沫化，然後泡沫破掉。

吳嘉隆分析，我們目前還在第一階段，2026年可以算是AI產業革命的第二年，還不用擔心市場過熱與資產泡沫的問題。在第一與第二階段，因為有美好的前景造成股價不斷衝高，也因為擔心市場過熱，都會有拉回整理，換手之後，看一看，負面衝擊已經反應完畢，看來好像也沒有什麼可擔心的，於是行情會繼續走高，如此這般，一直到最後市場終於過熱為止。

吳嘉隆強調，他會希望台灣投資人要對台灣的產業前景有信心，買台積電要長抱，買不起一張的話可以買零股。

吳嘉隆也在文末稱，「買台積電，就是買台灣！對台積電有信心，就是對台灣有信心！」、「偷偷告訴你，台積電的行情根本還沒有到頂，所以，就不要一直來問我現在還可以買嗎？」

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