那指前10大暴漲近800％極端行情倒數？專家用「1數據」給答案

那指前10大過去1年暴漲近800%，專家警告，股市往往在好消息中見頂，情緒亢奮的半導體或面臨25%至30%的回檔風險。（彭博）



〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧熱潮與宏觀環境改善的雙重催化下，美國股市正經歷1場極端的上漲行情，數據顯示，過去1年那斯達克指數表現最好的前10檔股票平均漲幅高達784%，這一數據不僅擊敗了1999年的平均水平，也超過了2000年3月市場見頂前1年的表現。儘管目前基本面較穩健，但分析師警告，股市往往在好消息中見頂，情緒亢奮的半導體恐面臨25%至30%的回檔風險。

外媒報導，彭博宏觀策略師Cameron Crise撰文稱，隨著中東衝突出現緩和跡象，國際油價大幅下跌，並帶動債券殖利率走低。同時，市場對聯準會年內緊縮政策的預期已基本消退，加之以超微（AMD）為代表的晶片股交出優異財報，當前的股市環境堪稱「完美」。

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然而，這種「好得難以置信」的市場表現正引發投資人的警覺性。根據BTIG首席技術分析師Jonathan Krinsky的最新報告，過去1年納斯達克100指數（NDX）表現最好的前10隻股票平均漲幅高達784%，這項數據不僅擊敗1999年的559%，同時超越2000年3月市場見頂前1年622%表現。

從個股表現來看，這種超越歷史的趨勢更為明顯。在1999年，那斯達克指數表現最好的股票是高通，漲幅為2600%；在網路泡沫見頂前的1年裡，表現最好的股票是Strategy，漲幅為1260%。

而反觀當前，過去1年表現最好的那斯達克100成分股閃迪漲幅高達3960%。這項成績比高通在整個網路泡沫期間創下的最佳52週滾動回報率還要高出1300個基點。有趣的是，在1999年，閃迪正是表現第2好的股票，當時的漲幅為581%。

值得注意的是，作為本輪上漲的引擎，費半指數（SOX）的表現同樣逼近歷史極端值。

在網路泡沫時期，費半指數的最佳52週滾動回報率為264%。雖然目前該指數145%的滾動回報率尚未打破歷史紀錄，但這已經是過去26年來最接近該極端值的水平。

這意味著，目前這輪科技股行情在漲幅強度上已正式超越史上最著名的泡沫時代。儘管當前的宏觀基本面遠優於網路泡沫時期，雖然分析師認為，市場不太可能重演當年費半毀滅性暴跌84%，但分析師警告稱，市場情緒的亢奮程度引發警惕，股票往往在好消息中見頂，而半導體或已具備形成階段性高點的全部條件，市場正面臨25%至30%的回調風險。

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