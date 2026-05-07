全球債務接近353兆美元再創新高！投資人正在拋售「這國」公債

全球債務接近353兆美元新高！投資人正在拋售美國公債。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金融協會（IIF）週三發布的1份報告顯示，截至3月底，全球債務水平已達到創紀錄的近353兆美元，投資者正表現出減少對美國國債投資的多元化跡象。

路透報導，國際金融協會的季度全球債務監測報告指出，自年初以來，日本和歐洲政府債券的國際需求不斷增強，而美國國債的需求則基本上保持穩定。

請繼續往下閱讀...

國際金融協會全球市場與政策主管埃姆雷·蒂夫提克在1次討論該報告的網路研討會上表示：“這凸顯出一些國際投資者正在努力減少對美國國債的投資。”

他表示，雖然30兆美元的美國國債市場“沒有直接風險”，但長期預測表明，美國政府債務越來越像是走上了一條“不可持續的道路”，而歐元區和日本的債務比率目前正在緩慢下降。

報告稱，在目前的政策下，美國債務與GDP之比預計將繼續上升，而美國公司債市場在人工智慧相關債券發行和強勁的海外資金流入的支撐下繼續繁榮發展。

國際金融協會 （IIF） 的報告稱，華盛頓的借貸舉措是導致全球債務在第1季增加超過4.4兆美元的主要驅動因素之一，這是自 2025 年年中以來最快的增長速度，也是連續第5個季度增長。

蒂夫提克表示，美國債務的增加主要是由政府借貸推動的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法