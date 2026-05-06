忘掉台積電！聯電布局特殊製程突圍 被視為台股低估黑馬

台積電被投資人追捧，但美國專欄作家希洛伊斯（Alex Sirois）撰文指出，聰明的投資人更應關注台灣另1家晶圓代工廠商聯電，因該公司本益比與殖利率具吸引力。（記者洪友芳攝）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球晶圓代工龍頭台積電因其無可匹敵的先進製程，在人工智慧（AI）時代成為當紅炸子雞，使得該公司訂單滿載，營收和獲利節節上升，過去1年股價大漲143%，市值來到2.1兆美元，因而備受投資人追捧。但美國商業經濟網站《24/7 Wall Street》專欄作家希洛伊斯（Alex Sirois）5日撰文指出，聰明的投資人更應關注台灣另1家晶圓代工廠商聯電，因為該公司正致力於建立台積電所忽視的特殊晶圓產能。

文章指出，台積電公布今年第一季營收359億美元（新台幣1.13兆元），每股盈餘3.49美元，超出市場預期，並預計全年營收以美元計價將成長30%以上，其股價已充分反映了這些業績表現，甚至還漲得更高。台積電目前的本益比約為34倍，股價接近52週高點414.50美元，本月累計上漲20.08%，年初至今累計上漲29.46%。

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但台積電的營收集中風險同樣不容忽視。74%的晶圓收入來自7奈米及以下製程，高效能運算平台持續成為成長最大引擎，占整體營收比重已達61%。這種組合構成了AI交易的單一組成部分，一旦超大規模資料中心資本支出曲線趨於平緩，其風險將完全暴露出來。

散戶的熱情印證了這種集中度：台積電發布財報的當天上午，社群平台Reddit上1篇題為「台積電季度營收360億美元（年增41%）」的熱門帖文引發了82分（非常看好）的情緒指數。退休基金也看到了這點，並意識到這是市場情緒高漲的體現。

希洛伊斯寫道，台灣另1家晶圓代工廠聯電市值僅294億美元，僅為台積電的零頭，但該公司值得認真關注的原因有3點。

第1，尋求特殊晶圓代工策略。聯電的轉型重點在於那些領先巨頭不願涉足的特殊製程：55奈米BCD電源管理、汽車MCU、物聯網設備、AI資料中心互連，以及先進光子學。

聯電董事會今年2月任命王石為執行長，徐明志為總經理兼營運長。一項新的限制性股票計畫將員工可得股票與股東權益報酬率（ROE）、股東總報酬率（TSR）及ESG目標掛鉤，這種基於淨資產收益率的薪酬結構正是長期股東所期望的。

第2，產能建置與資本紀律。聯電管理層批准了向艾司摩爾（ASML）新加坡分公司訂購價值15.8億美元的設備，並制定了15億美元的2026年資本支出預算，用於高價值專業平台。聯電2025年營收達2375.5億新台幣，淨利為417.2億新台幣，每股盈餘為3.34新台幣。今年1月淨銷售額年增5.33%，第一季累計銷售額成長5.49%。隨著AI驅動的電源、感測和互連晶片的訂單回補，成熟製程的需求在今年趨於收緊。

第3，實質收益率，實際估值差距。聯電目前的本益比為22倍，已宣布2025年每股派發現金股利2.6新台幣，殖利率為4.13%。相較之下，台積電的殖利率僅為0.87%。2家公司同屬一產業，位於同一島嶼，但聯電的資本密集度明顯低於台積電，且現金殖利率也優於台積電。

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