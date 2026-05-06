工程剩餘土方增62萬方 竹科寶山2期擴建環差通過

環境部6日舉行第49次環評大會，審查竹科寶山2期擴建第3次環境差異分析報告。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕供台積電2奈米廠的新竹科學園區寶山第2期擴建計畫，總開發面積91公頃，雖2021年已通過環評，但因興建再生水廠、超高壓變電所與廠區工程等需求，增加了62萬立方公尺的剩餘土石方，向環境部申請第3次環境差異分析報告，今（6日）正式通過環評大會，但全國營建剩餘土石方加嚴控管，去化問題須廠區負責，避免暫置過高或其他環境污染。

新竹科學園區管理局負責寶山2期擴建，第3次環差今日送進環境部環評大會，開發單位報告指出，計畫位在新竹縣、面積91公頃，包含公共工程及廠區工程，2022年開工，但因工程規劃及進駐廠商需求，調整土方挖方量及填方量，合計挖方為372.1萬立方公尺、填方250.6萬立方公尺，剩餘土石方為121.5萬立方公尺，較先前環評多62萬立方公尺。

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新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫，主要供台積電2奈米廠，因相關公共及廠區工程變更，土石方增量62萬立方公尺，向環境部提出相關審查。（圖取自環境影響說明書）

其中，土方差異在於再生水廠興建、寶山超高壓變電所工程、再生水配水池調整等，以及廠區挖深基樁與邊坡結構增強等，開發單位代表稱施工土方將在廠內10處暫置，總高不超過10公尺，去化方面初步洽談鄰近土資場，以及最大宗的台北港填海造陸計畫約28.8萬立方公尺，其他尚有水土保持、生態監測、植栽移補、交通評估等內容。

環評委員及內政部國土管理署代表皆提醒，全國嚴控營建剩餘土石方，籲寶山2期找到去化方法，雖報告提到可運至桃園航空城，但據悉該處應難以收容外縣市土方，具體建議將挖出來的土石方初步分類，有助後續再利用，而該計畫的土方暫存區多為停車場跟公園，若無法外運也恐影響園區運作，以及有2處暫置區鄰近民宅，高度應更低。

另外，科學園區挖出的土方，被視為國有財產，環評委員提醒，這問題並非竹科獨有，南科也同樣面臨問題。國科會代表則回應，針對土石方去化問題，將找內政部開會並全面盤點。開發單位也承諾，施工期間將每月檢討，若去化進度延遲則會與施工單位因應，以不影響園區運作為最高原則。經環評大會討論後，今正式通過竹科寶山2期第3次環差，但要求2處鄰近民宅的土方暫置區高度應低於9公尺。

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