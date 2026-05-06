致新董事長吳錦川：Q2出貨續強 下半年需求需再觀察

致新董事長吳錦川。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕電源管理IC廠致新（8081）今日召開法說會，致新董事長吳錦川表示，電源管理IC需求持續提升，致新首季表現優於預期，DRAM嚴重缺貨情況延續，現階段客戶拉貨力道仍強，預估第二季仍能維持首季水準，預估第二季合併營收介於21至22.5億元，毛利率介於37-40%，營利率介於16-20%。但由於AI（人工智慧）時代使得整個供應鏈供需亂套，第三季營運照理有望再向上，惟外在環境變數多，中東戰事造成能源和原物料成本上升，是否影響市場終端需求還要再做觀察。

吳錦川指出，DDR4已確定退出主流DRAM市場，成為利基市場，因能源和原物料成本上升造成晶圓、封裝價格上升，中國同業的內捲持續中，電源管理IC已經有漲價的傳聞；首季晶圓廠和封測廠已正式漲價，目前致新尚未將增加的製造成本轉嫁給客戶，需再看終端需求是否因記憶體、原物料漲價而受到影響，擔心現在先調漲恐影響訂單，若市場需求進一步提升，供給陷入吃緊，客戶就能接受漲價，屆時就可將成本反應給客戶，目前重要的任務是爭取更多晶圓產能，並思考先滿足哪些客戶供貨要求。

請繼續往下閱讀...

吳錦川分析，國際三大記憶體廠產能增加速度跟不上需求，缺貨將延續，記憶體廠為了獲利，將產能優先滿足HBM（高頻寬記憶體），由於PC及NB廠彈性大，為因應DRAM漲價與缺貨，已適度降規並進行調漲，DRAM缺貨對於PC出貨影響沒有想像中嚴重，甚至因消費者擔心漲價提早購買，PC與NB出貨量反增，從NB品牌到供應商都會想出辦法維持出貨量。

致新首季合併營收21.1億元，因產品組合優化，首季毛利率為40%，季增2個百分點，年減1個百分點，首季每股盈餘為4.62元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法