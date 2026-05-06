主動式ETF夯！掛牌首年受益人數破134萬 凱基證：抗跌特性成配置新亮點

凱基證券發布2026年第二季「ETF季報」，特別分析台灣主動式ETF上市週年的表現及展望（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣第1檔主動式ETF於2025年4月22日成立，至今甫滿周年，市場已有28檔主動式ETF掛牌，資產管理規模已達2982億元，受益人數突破134萬，已躍升為投資人配置的新焦點。凱基證券分析，績效表現是推動資金進駐的重要因素，近3個月以投資台股相關的主動式ETF表現優異，即使在美伊戰事引發的避險情緒下，主動式ETF得以彈性降低高風險部位、轉向防禦性資產，使績效優於加權指數的表現。

主動式ETF在國內整體ETF市場的比重已突破3%、且逐月增加，凱基證券發布2026年第二季「ETF季報」，就特別分析台灣主動式ETF上市週年的表現，對比2026年全球ETF投資者調查報告，近8成受訪者樂觀預期主動式ETF將在未來7年內，資產管理規模達到10兆美元，顯示主動式ETF持續具吸引力。

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凱基證券在「ETF季報」中指出，在整體28檔、資產規模2982億元主動式ETF中，半數（14檔）為國內股票型主動式ETF，其中11檔以取得超額報酬（α）為目標，另外3檔則以股息作為核心，搭配成長股或其他策略尋求資本增長。

此外，市場呈現「大者恆大」現象，第一大的主動式ETF規模直逼千億大關，遙遙領先其他主動式ETF，合計前5大主動式ETF的資產管理規模佔比，就超過整體主動式ETF的6成，但多達16檔ETF資產管理規模在新臺幣50億元以下，形成強烈對比。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，台灣ETF市場已迎來「主動管理」的升級浪潮，從最初的被動追蹤指數工具，逐步拓展至主動式管理商品，除受惠主管機關的政策推力外，更反映投資人對專業選股與彈性配置的需求。主動式ETF藉由基金經理主動選股的機制，可因應不同產業與主題的輪動趨勢，進而提升投資組合的彈性，因此愈發受到投資人青睞，成為資產配置的重要選擇之一。

凱基證券第二季「ETF季報」專題研究指出，在今年第一季美伊戰事期間，台股主動式ETF展現出抗跌特性，在市場回檔修正過程中，多數主動式ETF跌幅小於大盤，突顯主動選股策略在波動環境中的防禦優勢；另根據Brown Brothers Harriman全球金融服務機構調查，逾6成受訪者認為，未來一年最具吸引力的投資方式為主動管理，且近乎所有受訪者計畫增加主動式ETF配置，顯示此一趨勢具備長期發展潛力。

展望台灣主動式ETF市場的未來發展，凱基證券專業團隊借鑒全球發展軌跡指出，發展平衡/多資產ETF、增設ETF級別（ETF Share Class）、納入衍生性商品架構以及推動白標（White-Label）ETF合作，皆為拓展主動式ETF的重要關鍵；若未來國內監管得以開放，將有望為台灣主動式ETF市場帶來更多元化的發展、提升產品的差異性。

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