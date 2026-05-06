韓媒認了！台灣經濟大爆發 「亞洲三國」實力一次看

人工智慧（AI）時代，使台灣經濟迎來了強勁的成長動能與結構性轉變。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）時代，亞洲經濟格局正在重塑。韓媒報導指出，南韓一方面面臨來自台灣的強勁追趕，市場預估台灣人均GDP未來將持續擴大對南韓的領先幅度；另一方面，南韓出口規模也快速逼近日本，挑戰這個昔日長期追趕的經濟標竿。對此報導分析台灣、南韓與日本3國間的最新經濟變化。

《中央日報》報導，整體經濟規模方面，南韓憑藉近台灣兩倍的人口，以及數十年來政府主導的工業化政策，在半導體、汽車、鋼鐵等產業培育出多家國家級龍頭企業，因此經濟總量仍明顯大於台灣。

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不過，隨著近年AI帶動半導體產業爆發，這項差距正迅速縮小。尤其在人均GDP表現上，台灣已在近年超車南韓，且國際貨幣基金（IMF）預估到2031年，雙方差距可能擴大至1萬美元（約新台幣31萬元）。

但報導也指出，雖然南韓在出口總額方面仍領先台灣，但成長明顯落後。根據世界貿易組織（WTO）數據，南韓去年出口僅成長3.8%，遠低於台灣的35%。

然而，同樣由AI驅動的產業轉變，也讓南韓在出口表現上進一步逼近日本。去年南韓出口首度突破7000億美元（約新台幣22兆元），與日本差距縮小至不到290億美元（約新台幣9140億元）。部分分析師預期，在持續的晶片熱潮推動下，南韓有望於今年超越日本。今年第一季南韓出口較前一季成長5.1%。

韓國資本市場研究院（KCMI）資深研究員就表示：「台灣、南韓與日本之間的成長差距，最終反映的是AI產業在各自經濟體中所占比重的不同。」他指出，台灣的成長反映出其對半導體依賴異常快速上升，這是AI熱潮帶動的結果；同樣的力量，也正為南韓超越日本出口創造條件，而日本長期以來一直是南韓在電子、汽車等關鍵產業上的追趕標竿。

雖然南韓與台灣長期被視為「亞洲奇蹟」代表，但南韓經濟規模一直顯著大於台灣，其GDP至今仍超過台灣兩倍。然而，儘管整體規模較大，越來越多經濟指標顯示出台灣更強勁的成長軌跡，部分專家認為這可能演變成長期趨勢。

其中最值得關注的是實質人均GDP，該指標衡量每人經濟產出，通常反映平均生活水準與生產力。自台灣去年超越南韓後，IMF預估差距將逐年擴大，逆轉機率不高。

根據IMF預測，南韓今年人均GDP將年增3.3%至3萬7412美元（約新台幣117萬元）；台灣則將年增6.6%至4萬2103美元（約新台幣132萬元，南韓將於2029年突破4萬美元（約新台幣126萬元），台灣同年將達5萬370美元（約新台幣158萬元）。

KCMI資深研究員指出，在台灣，半導體產業占經濟比重極高，台積電幾乎代表本地股市約一半市值。「由於人口基數較小，且半導體集中度更高，這些結構性因素正日益成為經濟表現分化的來源。」

雖然台灣與南韓皆是AI晶片熱潮主要受惠者，但韓國天主教大學經濟學教授許寅表示，兩國成長率出現分歧，原因在於：台灣幾乎「All in」押注晶片，南韓則仍有汽車、機械等其他主要出口產業。

但他也說，由單一產業驅動的快速成長，可能使經濟體承受顯著風險。台灣等於把所有籌碼押在晶片上，這與南韓的均衡成長策略不同。這種單一產業急速拉動的成長並不健康，因為半導體產業本身週期性極強，經濟更容易受衝擊。

去年，晶片佔台灣出口總額的34.8%，若將與半導體供應鏈相關產品也計算在內，這一比例約為70%。相較之下，韓國僅晶片出口佔比為24.4%，若將顯示器、電器、無線通訊設備等更廣泛的電子電氣產品也納入考量，則佔比為32.1%。

與日本相比。直到1990年前，南韓仍大量向日本學習，廣泛吸收其技術與產業經驗，建立自身製造業基礎，這些技術轉移協助孕育出今日南韓大型企業，包括：三星電子、POSCO、現代汽車等。1990年時，日本GDP為3.26兆美元（約新台幣102兆元）；南韓僅2920億美元（約新台幣9.2兆元），但截至去年：日本GDP為4.44兆美元（約新台幣139兆元）、南韓已達1.87兆美元（約新台幣58兆元），雙方差距明顯縮小。

其中在出口表現上最為明顯，去年，南韓出口達7093億美元（約新台幣22兆元），僅落後日本290億美元（約新台幣9137億元），創歷史最小差距。回顧歷史，2021年雙方差距仍超過1000億美元（約新台幣3.1兆元），到了2023年縮至850億美元（約新台幣2.6兆元），2024年縮至234億美元（約新台幣7373億元），2025年南韓更有4個月單月出口超越日本。

文章指出，差距縮小也凸顯日本成長動能流失。儘管日本面臨許多經濟逆風，從成為全球老化最嚴重的國家，到資產價格泡沫破裂後長期停滯不前，其技術發展落後也是限制其經濟表現的關鍵因素之一。

報導分析，過去數十年，南韓憑藉技術進步與產業靈活性穩步擴大核心出口；相較之下，日本在關鍵產業的優勢逐步削弱，在全球市場價格競爭中日益承壓。

韓國產業研究院（KIET）資深研究員金良彭表示：「技術領先地位並非一成不變。日本已在造船、面板、鋼鐵等產業失去優勢，而這些產業正是南韓與中國快速崛起的領域。」

他強調，當韓中企業擴大規模後，日本在成本競爭力上落後，也因此無法持續再投資相關產業，「沒有再投資，就必然在新技術上落後。」

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