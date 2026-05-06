外溢保單大熱賣！首季保費收入243億 年增119％創新高

金管會統計，今年首季「外溢保單」初年度保費收入為243億1510萬元，較去年同期成長119%，創歷年同期新高。圖為保險局副局長陳清源。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕標榜鼓勵自主健康管理的「外溢保單」，保費收入再創新高！根據金管會統計，今年首季「外溢保單」新契約銷售件數為36萬3831件，年增率44%，初年度保費收入為243億1510萬元，較去年同期大幅成長119%，並創歷年同期新高。保險局表示，主要因國泰人壽銷售較高保費的商品所帶動，因而帶動外溢保單保費成長。

金管會保險局副局長陳清源表示，首先，今年第1季壽險公司對具「外溢效果保險商品」，已核准及備查15家壽險公司共316張保險商品，第1季新契約銷售件數為363,831件，較去年同期253,136件增加44%，初年度保費收入約新臺幣243億1,510萬元，較去年同期之110億9,103萬元增加119%。

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陳清源指出，今年度「外溢保單」的保費收入大幅成長，主要是國泰人壽銷售的保單件數與保費均高，且部分件數的初年度保費每件超過10萬元，進而推升整體外溢保單的銷售規模。根據統計，外溢保單銷售排行榜，初年度保費前三名分別為國泰人壽216.8億元、南山人壽12億元及富邦人壽6.6 億元。

其次，「實物給付保險商品」已核准及備查7家壽險公司，共52張保險商品，今年第1季新契約銷售件數為114,963件，較去年同期之123,515件減少7%，初年度保費收入約新臺幣1億2,784萬元，較去年同期之2億9,085萬元減少56%。

相較於「外溢保單」大熱賣，「實物給付保險商品」卻呈現衰退，對此，陳清源分析，主要因國泰人壽兩張熱銷商品 （防癌定期健康保險、長期照顧終身保險） 於去年陸續停售；在基期較高的情況下，導致今年首季數據出現較大幅度的下滑。

陳清源表示，金管會將持續鼓勵保險業者研發，具外溢效果之健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶對保險保障之多樣需求。

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