設定帳單自動付款常犯的6個錯誤 你中了幾個

設定帳單自動付款可簡化財務管理，不用擔心錯過付款、滯納金或透支費用。然而如果不謹慎，這種便利也會帶來一些代價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕設定帳單自動付款可以簡化財務管理，不用擔心錯過付款、滯納金或透支費用。然而，如果不謹慎，這種便利也會帶來一些代價。

Gobankingrates報導，在將所有帳單設定為自動付款之前，應確保沒有犯以下這些常見的六個錯誤。

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1. 將不合適的帳單加入自動付款中

自動付款雖然方便，但並非所有帳單都適合設定自動付款，像房租和房貸這類固定金額的帳單可以安全地設定自動付款，因為每月金額不變。然而，像水電瓦斯費、訂閱服務和醫療費用這類可變金額的帳單則不應該設定自動付款。

如果付款前不仔細核對帳單，可能會忽略遺漏的訂閱或錯誤的醫療費用。與其所有帳單都自動支付，不如只對固定支出設定自動支付，而對可變支出則手動支付。

2. 資金不足以支付帳單

自動付款功能在帳戶餘額充足時效果最佳，否則，可能會面臨透支費用或錯過付款的風險。許多人認為自己總是能有足夠的錢，但生活充滿變數，可能會出現緊急支出，或者薪水可能會延遲發放。為避免這種情況，請定期查看帳戶餘額，確保有足夠的資金支付自動付款。也可以設定低餘額提醒，以免發生意外。

3. 沒有定期審核帳單

自動付款最大的缺點之一就是容易讓人忘記帳單。如果不定期查看帳單，你可能會支付錯誤的費用，或者在不知情的情況下遭遇意想不到的費率上漲。忽略帳單也可能意味著繼續為不再使用的訂閱服務付費。因此，至少每月查看一次帳單至關重要。

4. 忘記更新付款方式

信用卡過期或帳單資訊更新都可能導致自動付款交易失敗。雖然大多數銀行會在付款失敗時通知您，但許多人直到為時已晚才意識到帳單沒有成功扣款。每當更換銀行或收到新信用卡時，務必更新付款信息，以免產生不必要的費用。設定信用卡到期提醒可以幫助您避免錯過還款。

5. 使用單一帳戶進行自動付款

將所有自動付款帳單設置到同一個銀行帳戶或信用卡可能有風險。如果帳戶餘額不足或信用卡被拒，則多筆付款可能會失敗，導致透支費用或服務中斷。

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