富邦人壽分紅保單紅利宣告最高達115％ 連14年實現率破百

富邦人壽今公布，分紅保單商品2026年紅利分配，最高達115%最可能紅利金額水準，整體分紅保單已連續14年紅利實現率皆達100%（含）以上水準。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦人壽今公布，分紅保單商品2026年紅利分配，最高達115%最可能紅利金額水準，整體分紅保單已連續14年紅利實現率皆達100%（含）以上水準。 此外，今年第1季，富邦人壽分紅保單更較去年同期成長近3成，累計銷售FYP超過250億元，為業界之冠。

富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，分紅保單紅利來源包含死差、費差及利差，其中尤以投資利差表現為關鍵。富邦人壽長期秉持審慎嚴謹的資產配置策略，搭配專業投資團隊操作，在有效控制風險的前提下提升整體投資效益，並透過每年一次的紅利宣告機制，讓保戶無須頻繁關注市場短期波動，也能參與保險公司長期穩健經營所累積的分紅保單成果。

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富邦人壽在2025年稅後盈餘達626.5億元，獲利表現居業界之冠，整體分紅保單已連續14年紅利實現率超過100%，部分分紅保單年度紅利更達115%最可能紅利金額，展現富壽財務操作能力的穩健。

富邦人壽指出，分紅保單每年的紅利實現率，除反映各項營運績效外，也須兼顧長期營運平穩性原則，確保未來紅利水準具備延續性。

富邦人壽表示，目前市面上銷售中的分紅保單商品超過30檔，涵蓋保障型（資產傳承型）以及儲蓄型（退休金流型），並提供以新台幣及美元計價之分紅保單，繳費年期則包括短、中、長多種年期，協助客戶依不同人生階段，彈性規劃資產累積、財富傳承或退休金流。

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