美30年期公債殖利率破5％ 分析師：恐開啟市場「毀滅之門」

隨著美國30年期公債殖利率突破被稱作「毀滅之門」（door of doom）的5%，全球通膨脹疑慮再次被點燃，各國央行可能轉向緊縮貨幣政策。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著美國30年期公債殖利率突破被稱作「毀滅之門」（door of doom）的5%，全球通膨疑慮再次被點燃。有預測認為，隨著能源價格暴漲提高全球債券殖利率，全球央行可能轉向緊縮貨幣政策。

根據全球金融資訊平台《Investing.com》報導，美國30年期公債殖利率4日收在5.01%，為去年5月18日以來時隔約1年再次進入5%區間。

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美國從4日清晨起展開代號「自由計畫」（Project Freedom）的行動，派遣美軍艦艇引導受困於荷姆茲海峽的各國中立船隻安全離開，擔心與美國可能與伊朗爆發軍事衝突，導致國際油價飆高。

美國銀行首席投資策略師哈內特（Michael Harnett）表示，能源價格的上漲立即提高了人們對通膨的期待，導致長天期公債殖利率暴漲。他說：「30年期公債殖利率5%是『馬其諾防線』，如果超過這個水準，可能會打開市場的『毀滅之門』。」

市場上之所以將30年公債殖利率5%稱為「毀滅之門」，是因為它提高了投資門檻。 股票或房地產等高風險資產，只有獲得比這更高的殖利率，才能產生投資價值。此外，由於30年期公債殖利率與房屋抵押貸款利率有直接關係，有可能使家庭的可支配收入急劇減少，進而引發消費停滯。另外，擁有巨額負債的邊際公司（marginal company，指處於盈虧平衡邊緣、生產力較低或剛好能存活的企業，通常易受市場波動影響）有可能面臨破產危機。

被喻為「實體經濟血壓」的3年期公債殖利率也呈現上升趨勢。英國 3年期公債殖利率與伊朗戰爭爆發前相比上升了0.9個百分點，達到4.43%。 同一時間，歐洲、南韓、澳洲的3年期公債殖利率也上升了0.45至0.6個百分點。 市場正在關注各國央行的動向，因為貨幣政策可能會迅速轉向緊縮模式。

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