雲端產品線成長顯著 宏碁資訊Q1營收、獲利創同期高

宏碁資訊每股稅後盈餘（EPS）4.8元。圖中央者為董事長陳俊聖，右一為總經理周幸蓉、左一為財務長鄭和星。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）今日公告首季財報，單季營收29.6億元、年增15%，毛利率12.4%，稅後淨利1.99億元，季增54.2%、年增19.9%，每股稅後盈餘（EPS）4.8元，營收、獲利皆創歷年同期新高。

宏碁資訊表示，旗下三大產品線「雲端及大量軟體服務」、「應用開發及其他軟體服務」以及「加值產品」營收均較去年同期成長，其中「雲端及大量軟體服務」營收突破20億元，貢獻為三大產品線之首。

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而「加值產品」，如資安、備份、備援產品營收成長幅度最為突出，增幅逾17%，顯示雲端、AI與資安業務已逐步形成相互帶動的成長飛輪，持續挹注整體營運動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，在2024至2025年間，雲端AI專案服務持續成長，專案量年增近4成，並已邁向實際生產力導入階段，也進一步延伸至資料治理、資安防護、備份備援、維運優化及流程再造等整體數位轉型工程，有助於宏碁資訊營收動能穩定、結構性的成長，產業需求則以金融業、高科技製造業及國營機構最為積極。

根據IDC預測，臺灣代理式AI（Agentic AI）支出佔比將於2029年達整體AI支出佔比17%，成為企業推動新一波轉型的關鍵力量。展望未來，宏碁資訊表示，除掌握此波AI發展契機外，持續積極拓展海外市場，穩步打造第二成長曲線。

針對海外佈局，宏碁資訊表示，目前越南子公司，受惠台商供應鏈逐步移轉至越南，帶動當地對資訊軟硬體及系統服務之需求持續升溫，並於營運首年度即成功實現獲利，展現佈局國際市場的雄心。公司亦將持續以AI服務商為定位，提供企業AI、雲端與資安整合服務，協助客戶打造可持續營運的成長動能。

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