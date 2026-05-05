王美花︰油氣凍漲有政治考量 但不能讓油電一直虧

前經濟部長王美花。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對國內油價、天然氣價格長期凍漲，前經濟部長王美花今（5日）直言，政府考量民生與政治因素壓抑價格，但成本實際由國營事業吸收，若長期虧損，做事情就小氣，不會做得好，影響企業營運與發展動能。

她也提到，中東危機帶來能源韌性、高油價與電價等衝擊，王美花認為，即使未來荷姆茲海峽恢復通行，但卡達先前已透露，受破壞的電廠完全修復需4到6年，她認為，天然氣、油價將維持高檔態勢。

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王美花也形容，「台灣政府超級照顧人民」，不漲電價、油價、天然氣價，都是由中油、台電吸收；而她對台電「最不好意思」，她卸任前最後有爭取給台電特別預算1000億元，但立法院一毛錢都不給，完全以政治來解決。

王美花更直言，國際油價暴衝，包括日本韓國等亞洲國家都透過補貼吸收，因為不管藍或綠政治人物都明白，當水、電、油價格若有反映，就會馬上反映到民生、產生民怨，的確有政治考慮，但是政治考慮的時候，就不能讓公司去做虧錢，他虧錢的話，做事情就小氣就不會做得好。

她說，台灣油、氣凍漲背後其實是很多的犧牲，但各界不願意多談不舒服但必要的措施，在中東危機期間，政府應讓民眾理解背後因素，加強與民眾溝通，過程雖然不討好，但一定要盡力去做。

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