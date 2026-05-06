存股族小確幸！善用股利抵減稅額 提領退稅紅包

北區國稅局表示，存股族所得未達起徵點仍應申報，善用股利抵減稅額，可提領退稅紅包。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，綜所稅申報期間，常有民眾因總所得未達課稅標準，且無預扣稅款，就認為無需申報。然而，自2018年度起，個人獲配公司、合作社或其他法人分配的股利或盈餘，可選擇「併入綜合所得總額」課稅，並按全戶股利合計金額的8.5％計算「可抵減稅額」，每戶抵減限額為8萬元；因此，如果所得包含「股利所得」，即使總額不高，透過申報程序反而可能領到退稅款。

北區國稅局指出，近日張先生來電詢問，其2025年度總所得僅25萬元，遠低於課稅標準，是否可免辦理所得稅申報？經國稅局進一步了解，張先生的所得來源中包含部分股利所得，像張先生這樣所得總額較低的小資族，其「可抵減稅額」往往大於應納稅額，兩者間的差額即可申請退稅，在國稅局同仁輔導說明下，張先生順利完成報稅並領取這份意外的「退稅紅包」。

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北區國稅局提醒，國稅局不會主動退稅，納稅義務人必須依法完成所得稅申報程序，經核定後才能退稅。因此，有股利所得的民眾，即便所得未達起徵點，也別讓自己的退稅權益「睡著了」。此外，民眾報稅時建議優先選擇「直撥（轉帳）退稅」，只須填妥金融機構或郵局存款帳戶，退稅款便會在退稅日直接匯入指定帳戶，不僅省時安全，更能免去往返金融機構提兌憑單的奔波。若有不明瞭之處，歡迎利用免費服務電話「0800-000321」洽詢。

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