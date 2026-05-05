環宇-KY看Q2營收續增1成、毛利率維持50％

環宇-KY看Q2營收續增一成、毛利率維持50%。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵族群環宇-KY（4991）今日舉行線上法說，總執行長暨總裁安寶信表示，過去每年首季相較第四季都是淡季，今年第一季延續去年第四季的成長動能，表現優於以往，展望第二季，預估營收仍有一成的成長空間，毛利率將維持在50%水準，同時，訂單能見度已看到明年第一季。

環宇-KY首季營收7.15億元、季增4％、年增51.04％，首季稅後盈餘1.96億元、毛利率高達54.5％、每股稅後盈餘（EPS）1.67元，最令外界矚目的是，受資料中心需求暢旺帶動，自有品牌光電元件產品（AOC）單季營收年增77％，呈現大幅成長。

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面對第二季營運，安寶信指出，預期營收將有約10%成長、毛利率則維持在約50%左右，而毛利率較首季下滑，主要是因為首季設備問題導致RF產品出貨不如預期，部分訂單預計遞延至第二季集中出貨，因而拉低整體毛利率。

法人最關切光收發模組產品後續動向，他則表示，接收端PD在800G模組市占逾7成，1.6T模組也已切入相關供應鏈，本季已開始量產，至於發射端方面，連續光波雷射（CW Laser）產品，70mW產品已有小量出貨，100mW產品則正處於最後的認證階段，預計2027年首季可開始小量出貨。

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