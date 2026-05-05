南山人壽半馬今啟動報名 今年擴大規模新增多元組別

南山人壽宣布「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名今啟動，賽事將於11月22日登場。（南山人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕南山人壽宣布「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動，賽事將於11月22日登場。今年擴大規模，新增家庭共跑、女神先行等組別，更取得AIMS國際賽道認證，躍升指標賽事之一。

南山人壽今舉辦「2026 NS RUN 南山人壽半程馬拉松」報名啟動記者會，董事長尹崇堯、總經理范文偉親自出席，包括臺北市政府體育局副局長湯皓宇、中華民國路跑協會理事長郭國雄等人到場參與。

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南山人壽董事長尹崇堯在記者會中表示，南山人壽致力落實「永續健康領航者」承諾，從推動健康守護圈開始，讓保險的意義從「事後理賠」走向「事前預防」，近年更透過舉辦路跑賽事，希望帶動全臺的家庭，為自己、為親愛的家人、為下一個10年或20年累積健康資本。

南山人壽表示，此次賽事預計透過「三段式公益行動」讓善的循環從賽道延伸。賽前號召民眾支持偏鄉教育；賽事當天，南山人壽將向南山村採購在地農產支持部落經濟，並開放跑者現場參與認購，並將部分物資轉贈弱勢團體，擴大公益影響力。同時，將邀請五峰國小及南澳國小兩校共60位小朋友免費參賽，希望藉此讓孩子們擴展視野、豐富體驗。

南山人壽為國人建構完整的保險保障，更從2023年起投入跑步相關的健康促進活動，與「長明賞」合作，在高雄、桃園、台北舉辦健康守護系列跑訓活動，邀請國手及菁英跑者領跑，吸引逾千人參與。在2024年起開始正式冠名贊助路跑賽事，包含「南山人壽臺北城市創意路跑NS RUN」以及「南山人壽臺北國道馬拉松」。今年NS RUN更增添多種賽事特色，亦提升為AIMS國際賽道認證的半馬賽事，體現出與其他賽事截然不同的健康、永續形象。

首屆賽事規劃NS RUN 100榮譽榜，將取男、女總排前50名，共百名選手登上榮譽榜，可享有明年賽事保障名額、優先起跑等尊榮禮遇，還有NS RUN 100專屬賽衣和號碼布，號召實力跑者踴躍報名。即日起至9月14日止開放報名。

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