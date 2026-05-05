去年34件房市交易糾紛 建商倒閉造成

去年房市糾紛原因出現較多案例，不外乎交屋遲延、施工瑕疵、隱瞞重要資訊以及建材設備不符。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市陷入盤整，交易糾紛案例也變多。根據內政部不動產資訊平台最新統計，去年一整年全台共有2371件交屋糾紛，相較2024年的2136件、增幅超過1成。

而且2025年因為因建商倒閉而出現的糾紛案例有34件，相較2024年的2件，有顯著增加，不過，房地產業者認為，即便有增多，但占比仍相對低、僅1.43%。

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根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年房市糾紛原因出現較多案例，不外乎交屋遲延、施工瑕疵、隱瞞重要資訊以及建材設備不符等，其中以施工瑕疵最多、有291件、占整體房市交易糾紛比重約12.27%，第二名則是交屋遲延案例有283件、占比約11.94%。

缺工、營建成本上漲 導致建案無法如期完工

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，無論是「平均地權條例」修正案，還是房貸限貸管制，雖然常會損及無辜自用買方，但站在海嘯第一排無疑絕對是建商，但也因為前一波房市景氣的獲利豐厚，以及管制採波段進行，再加上履保機制管控，因此建商倒閉的影響尚微。

而從交屋糾紛來看主要還是建商無法如期、如質交付，尤其短期由於大量新建案、公共工程、科技大廠的搶工搶料潮未退，再加上工期的擠壓，預期發生消費糾紛的機會仍高，消費者對於品牌建商的認同以及驗屋需求的增加，已在市場形成新風潮。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，近幾年預售屋施工瑕疵與交屋遲延問題愈加嚴重，消費者可以花小錢委請民間驗屋業者查驗，並保留5%交屋尾款對建商施加壓力，促使建商完善修繕。至於交屋遲延這一問題，消費者處於極劣勢地位，多數建商並不願給予賠償，消費者可申請消保官調解、或向主管機關檢舉，也可以提出訴訟來解決爭議。

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