LTN經濟通》最接近神的男人！馬斯克以他為師

1899年，特斯拉在科羅拉多斯普林斯的實驗室展示他的放大發射器。（擷取自社群平台）

1900年就預見智慧手機雛型

〔財經頻道／綜合報導〕世界上的發明家很多，例如名揚世界的「發明大王」愛迪生，發明電話的亞歷山大·貝爾，以及改良蒸汽機，促使人類進入「蒸汽時代」、推動了工業革命的詹姆斯·瓦特，但只有一位發明家被稱為「最接近神的男人」，就是尼古拉·特斯拉（Nicola Tesla）。

這位美籍塞爾維亞發明家特斯拉（1856年7月10日—1943年1月7日）是一位電氣工程師、機械工程師和未來學家，其發明貢獻對現代電力系統和無線通訊技術的發展產生了深遠的影響。特斯拉在幾十年前的發想，在現代居然一一都實現了，如今所有人都在享受其發明所帶來的惠澤。

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特斯拉在發明中，獲取靈感的方式與近乎「預言」的洞察力，與愛迪生那種透過數千次實驗（試錯法）的發明家不同，差異在於極其罕見的「全像視覺化」能力。

特斯拉曾在自傳中描述，他可以在腦海中建構精密的機器，甚至讓機器在虛擬意識中運轉數周，最後再拆解觀察零件的磨損狀況。這種不需要草圖就能直接進入「成品階段」的天賦，讓他能準確預測物理規律。

更令人震撼的是他的「時間跨度」。在1900年代，當人類還在為路燈發愁時，他就預言了智慧型手機的雛形 : 一個能放進口袋、讓全球即時通訊的設備。這種洞察力與現代「美國科技來自外星技術」的都市傳說交織在一起，形成了一種獨特的文化符號。

分析師指出，這番言論在當時，被視為是瘋子的胡言亂語，但卻精確描述了現代的智慧型手機與網際網路。特斯拉對於頻率與能量的執著，讓他相信「宇宙的一切皆是波段」；他認為，「如果你想了解宇宙的奧秘，請從能量、頻率與振動的角度去思考」。

特斯拉被譽為「交流電之父」，他的發明與理論是現代電力系統的基石，徹底改變了人類的生活方式。（擷取自社群平台）

快被神化的男子 FBI解密來自金星?

特斯拉展現出幾乎超越時代的思考能力，期許多構想在當時並不是以解決當下問題為主，而是直接描繪未來世界的樣子。因此，特斯拉被「近乎神化」，甚至延伸出各種離奇說法。

美國聯邦調查局（FBI）在2020年公布的一份解密文件《Nikola Tesla Part03 of03》中，它是FBI解密的關於特斯拉的第3份文件、一共有64頁的內容，其中有部份內容被塗黑無法辨別。當中，沒有被塗黑的內容中一段文字稱，「宇宙人曾多次接觸特斯拉，並且告訴FBI特斯拉來自金星，1856年時特斯拉被帶到地球，交給一對南斯拉夫夫婦撫養」。

這是文件中收錄的他人陳述，而非FBI的官方結論。隨著這類敘述被不斷被放大，與「美國科技來自外星技術」等說法交織，逐漸演變成都市傳說，但始終缺乏實證支持。

真正讓特斯拉被「神化」的，是時間差。他在19世紀末提出的無線通訊、遠端控制、甚至全球資訊傳輸網路概念，今天幾乎全部實現。換句話說，他不是預測未來，而是把未來提前畫出來。

此外，FBI解密文件資料也指出，特斯拉是最早研究球狀閃電的科學家。文件顯示，特斯拉的球狀閃電研究是真實的，遙遠領先於我們的時代。

當時美國某個機構正在進行名為「Tesla」的項目，該報告的撰寫者參與「Tesla」計畫4年，該計畫的重點是像特斯拉一樣產生球狀閃電，並將其作為聚變反應爐的等離子體約束技術進行研究，如果向球狀閃電注入鋰，或許可以製造出廉價的「聚變彈頭」，通常指的是氫彈（Hydrogen Bomb）。

在那個電力尚屬奢侈品的年代，特斯拉已在思考如何利用地球電離層進行全球能量交換，之後卻放棄足以讓他成為世界首富的交流電專利權利金，選擇讓電力以更低廉的成本普及，這導致他晚年經濟拮据，這種選擇在極度追求利潤的資本主義世界看來，確實像是不屬於這個星球的純粹與慷慨。

特斯拉（Tesla）汽車的命名，是向偉大的發明家特斯拉（Nikola Tesla）致敬。（路透）

一手建立現代電力系統

如果要講特斯拉的發明貢獻，從來不是「單點突破」，而是系統設計、所建立的「現代電力文明基礎」。列出特斯拉的發明清單，清一色都是現代科技的基石，包括感應馬達（Induction Motor），這是現代所有家電（洗衣機、電風扇），甚至特斯拉電動車（Tesla以此命名向其致敬）的核心心臟，但最核心的是交流電（AC）系統，不只是發電機或馬達，而是一整套發電、輸電、使用的完整網絡，最終成為全球電力基礎。

根據德國專利與商標局資料，特斯拉的多相交流電系統正是現代電網的核心原型。專家直言，如果沒有特斯拉，你現在可能無法在室內舒適地閱讀這篇文章。

今天全球電網幾乎全面採用交流電，而特斯拉提出的多相交流架構與旋轉磁場原理，成為現代電力系統的關鍵基礎，其感應馬達（induction motor）利用旋轉磁場運作，成為工業設備的標準核心。

這套系統的影響可以量化；第一個關鍵發明是，交流電讓電力可以長距離輸送。1895年尼加拉瀑布水力發電廠（約15MW）就是關鍵示範，成功將電力輸送至約40公里外的水牛城，證明電力可以從「局部使用」變成「大規模基礎設施」，證明AC系統可行。

如果說交流電建立了「有線世界」，那特斯拉同時也在構想「無線世界」。他的特斯拉線圈（Tesla Coil）成為高頻電與無線技術的重要基礎。而他在1898年展示無線遙控船，實際上已是遠端控制技術的早期原型，是現代無線電、電視、電子設備的基礎技術之一，也是無人機的早期原型。

同一時期，他也參與X光實驗，並提出全球無線通訊與資訊傳輸的構想，這些想法後來被視為網際網路與行動通訊的早期雛形。分析師指出，如果沒有特斯拉，現代的工業設備、電網、甚至部分通訊技術，可能會晚幾十年出現。

從無線電塔到無線充電：特斯拉百年前構想正在成真。（法新社）

特斯拉無線電力夢 如今全線復活

特斯拉最激進、也最被低估的構想，是「全球無線電力系統」。1901年，他開始建造「特斯拉無線電塔」（Wardenclyffe Tower），這並不是單純通訊，而是同時傳輸「資訊與能量」，簡單來說，就是實現全球無線電能傳輸。

這背後原理是透過地球與大氣的共振，利用高頻電場將能量傳送出去。在當時的實驗中，特斯拉確實能在無線狀態下點亮燈泡，證明概念具備可行性）。只是，這個計畫因美國富豪J·P·摩根（John Pierpont Morgan）撤資，導致計畫終止了。

「磁共振耦合」的原理，如今已在無線充電（Qi）、Wi-Fi通訊與衛星太陽能研究中全面復活。這本質上就是特斯拉原理的工程化版本；Wi-Fi與行動通訊，實現了他當年構想的全球無線資訊網路；物聯網讓低功耗設備在無線環境中持續運作；而衛星太陽能發電與遠距電力傳輸，則正試圖把他的長距離無線能源構想變成現實。

學術界普遍認為，現代無線電力技術的理論基礎可追溯至特斯拉的磁共振耦合概念。

如果把這些事情放在同一條時間軸上看，就會發現一件關鍵的事：特斯拉不是發明幾項技術，而是同時開啟了「有線電力世界」與「無線能源未來」兩條路徑，前者在20世紀快速成熟，成為今日電網；後者則在21世紀才逐步實現。

假如當年特斯拉的「全球無線電力系統」計畫得以順利完成，人類或許不用再被「電力短缺」所綁架。

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