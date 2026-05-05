退休族「最致命」操作！小心養老金瞬間消失

投資一定有風險，提醒民眾應量力而為。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕當市場進入劇烈波動時，投資人往往會產生強烈的行動衝動，尤其是已經退休、沒有薪資收入支撐的族群。外媒報導，對於正在從投資組合中提領生活費的退休人士而言，這種「恐慌性反應」往往是代價最昂貴的決策之一。

美國財經媒體《FinanceBuzz Money》報導指出，在市場動盪期間避免錯誤決策，不只是基本的理財紀律，對退休族而言，更可能決定退休資產是否能長期維持，或在無聲中快速耗盡。

請繼續往下閱讀...

報導指出，相較於仍在工作階段的投資人可以持續投入資金、分批買進並等待市場回升，退休族通常是「持續提款」的一方。一旦市場下跌，不僅資產縮水，還必須賣出更多資產才能維持相同生活支出。

這種現象被稱為「報酬順序風險（sequence of returns risk）」，意指即使長期平均報酬相同，若退休初期遭遇市場大跌，對資產的傷害會遠高於晚期下跌。

文章假設兩位退休人士各自擁有50萬美元（約新台幣1600萬元），每年提領2.5萬美元（約新台幣79萬元）生活費。

退休者A：先遇到市場上漲，後遇下跌。

退休者B：前期先遭遇下跌，後期才回升。

報導指出，儘管兩人的長期平均報酬相同，但結果卻截然不同。由於退休者B在市場低點時被迫賣出更多資產，其資金反而提早耗盡。

原因在於，早期虧損會迫使投資人「賣在低點」，而這些資產在市場回升時已無法參與反彈，造成永久性損失。

專家首先建議，退休族可以準備1至2年的生活費現金，以避免在市場下跌時被迫賣出資產。當市場回升後，再逐步補回現金部位。

其次，採取靈活的提款方式：避免固定每年提領相同金額。在市場下跌時適度減少提領，在市場上漲時則可維持或略增支出，有助延長資產壽命。

再者，不要過度保守：完全轉向債券或現金雖然看似安全，但長期可能無法對抗通膨。若報酬率低於通膨，購買力將逐年下降，對長期退休生活同樣構成風險。

文章指出，市場下跌本身通常是暫時性的，但一旦在恐慌中賣出資產，損失將變成永久性。退休規劃中最重要的不是預測市場，而是事先建立提領計畫與現金緩衝機制，避免情緒主導決策。換言之，成功的退休投資，不在於市場風暴來臨時的反應，而在於風暴來臨之前是否已做好準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法