有油不等於能用、「能源強國」被卡脖子 ! 外媒曝 : 能「煉油」才是王

外媒指出，全球能源關鍵不是油井，而是煉油廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭衝擊下，作為資源大國的澳洲，傳出各地出現嚴重汽油與石油產品短缺，情況甚至比高度依賴進口原油的日本更為嚴峻。《彭博》指出，關鍵差異不在於誰有油，而在於誰有能力把原油轉化為可用的燃料，煉油能力成為決定能源安全的分水嶺。

據報導，澳洲卻在過去多年因競爭壓力關閉多數煉油廠，目前僅剩兩座，導致國內約八成石油產品仰賴韓國與新加坡等亞洲國家進口。隨著中東局勢升溫，各國優先保障自身供應，澳洲的進口體系迅速卡關，供應鏈開始失靈。

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在恐慌性搶購下，西澳洲已啟動緊急權限，要求燃料供應商交出供應鏈細節，政府甚至呼籲民眾改搭大眾運輸節省燃料。相較之下，日本雖然原油進口依存度高達99.7%，但因保有完整的國內煉油體系，大部分石油產品可自給，甚至還能出口，顯示「能不能煉」比「有沒有油」更關鍵。

分析人士早已警告，過度依賴進口成品油將危及能源安全，而澳洲正為此付出代價。儘管澳洲每日仍生產約40萬桶原油與液態燃料，但缺乏煉油能力，使其在供應鏈緊張時失去主導權。

相較之下，日本被認為具備更高韌性，因其煉油能力與儲備體系較完整，能有效吸收外部衝擊。然而問題正在浮現，隨著人口老化與節能趨勢，石油需求長期下滑，日本的原油處理能力已較高峰減半，煉油廠數量從49座縮減至19座，結構性收縮趨勢明確。

規模也是關鍵因素，煉油產業屬於典型的資本密集型產業，處理量越大，成本效益越好。但日本煉油廠平均規模在亞洲主要國家中最低，不到韓國的三分之一，加上設備老化與基礎設施不足，導致稼動率偏低，進一步壓縮獲利能力。

在這樣的壓力下，日本石油業面臨兩難：一方面需要投入大量資金維持既有煉油體系，另一方面又必須擴大再生能源與LNG等新領域投資。以ENEOS Holdings為例，其中期計畫中維持既有石油業務的投資規模甚至高於成長型投資，顯示煉油體系的沉重負擔。

專家指出，此次危機再次凸顯提升供應彈性、強化儲運與物流體系的重要性。在難以大規模新增煉油產能的現實下，提升既有設備靈活度正成為主要方向。同時，日本也開始重新檢視原油來源結構，考慮增加美國原油使用比例，降低對中東的依賴。

學界則直言，澳洲的經驗對日本是一記警鐘。過去為追求成本效率而放棄煉油能力，看似合理，卻在危機時暴露致命弱點。煉油能力或許在平時看來效率不高，但在戰略層面卻可能是不可或缺的安全資產。一旦流失，重建將付出巨大時間與成本。

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