美股收盤》波灣再傳開火！四大指數全收黑 台積電ADR漲0.99％

美國華爾街股市4日全面收黑，其中標普500指數與那斯達克指數都從歷史高點跌落。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普宣布護送船隻離開荷姆茲海峽的「自由計畫」4日生效後，中東衝突再度升溫，美國華爾街股市4日全面收黑，其中標普500指數與那斯達克指數都從歷史高點跌落。

綜合媒體報導，川普宣布的「自由計畫」4日生效，由美軍船艦「引導」因伊朗封鎖受困的船隻通過荷姆茲海峽，但同日有一艘由南韓營運的貨船在荷姆茲海峽靠近阿拉伯聯合大公國的水域發生爆炸並起火。此事件似乎讓航運業者確信，即使川普表示美軍將協助引導船隻離開海峽，但海峽仍不安全。

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中東衝突加劇的風險，也讓投資人感到擔憂。在亞馬遜表示將推出「亞馬遜供應鏈服務」，向其他企業開放其物流網時，亞馬遜4日上漲1.41%，快遞公司「FedEx」則重跌9.11％、「UPS」爆跌10.47％。

其他焦點個股方面，Meta上漲0.27%、蘋果下跌1.18%、AMD大跌5.27％、英特爾下跌3.84%，美光則大漲6.31%。台積電ADR上漲0.99%，收在401.61美元。

道瓊工業指數下跌557.37點，或1.13%，收 48941.90點。

那斯達克綜合指數下跌46.64點，或0.19%，收25067.80點。

標普500指數下跌29.37點，或0.41%，收7200.75點。

費城半導體指數下跌60.68點，或0.57%，收 10534.66點。

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