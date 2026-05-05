輝達跨足實體AI 生產成本90％集中亞洲供應商

初次上稿05-04 23:59 更新時間05-05 07：00

輝達加劇依賴與亞洲供應商的合作關係。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博彙編的數據顯示，亞洲供應商目前已佔輝達生產成本90%，從去年的65%大幅上升。隨著輝達進入機器人、自動駕駛等實體AI領域，其對亞洲合作夥伴的依賴進一步加劇，這些業者在製造、組裝與關鍵零組件上皆佔主導地位。

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彭博報導，隨著亞洲進一步融入輝達商業生態系，受惠於與輝達合作的亞洲個股將越來越多。過去一週，南韓LG電子，台灣的南亞科技，以及中國惠州的德賽西威汽車電子與上海博泰悅臻電子等股價，因與輝達合作或切入輝達供應鏈而飆漲。

瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privee）董事總經理Vey-Sern Ling說，「像輝達這樣的全球科技公司，不可避免的將繼續提高對亞洲供應鏈的依賴」。他補充，實體AI將進一步提高對來自亞洲供應鏈的AI晶片需求。

近幾年，輝達擴大其亞洲合作夥伴的陣容，之前主要透過深化與供應商SK海力士、三星電子的晶片合作關係，這些合作關係集中在提升AI運算能力，而在亞洲最新的合作浪潮顯示，合作領域正從半導體轉向機器人等實體AI領域。

輝達跨足機器人、自動駕駛系統與AI賦能製造（AI-enabled manufacturing）的實體AI領域，使其影響力從晶片延伸至真實世界的佈署，並將亞洲成為該擴張的關鍵夥伴。執行長黃仁勳已將實體AI視為繼生成式AI後，下一個浪潮。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）策略師陳明康（Marvin Chen）說，隨著AI持續全球擴展，日益增加與擴大的需求為各行各業創造機會，更多科技供應商也加入該供應鏈，「這意謂科技為主的北亞市場或許表現將持續優於其他市場」。

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